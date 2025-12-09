快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北部青森縣8日深夜發生強震後，9日凌晨火災現場冒出濃煙。美聯社
日本北部青森縣8日深夜發生強震後，9日凌晨火災現場冒出濃煙。美聯社

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣小泉進次郎則表示，自衛隊派出18架飛機收集資訊，並在海上自衛隊基地設立臨時避難所。

NHK報導，高市在日本當地時間早上8點舉行的記者會上表示，目前已接獲30名傷者與一起住宅火災等災情，政府正持續努力掌握災情資訊，並且提到已發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」。她表示：「是否真的會發生大規模地震仍存在不確定性，請在充分理解這點的前提下，基於『自己的生命由自己守護』的原則採取防災行動。」

高市同時呼籲：「無論是否位於受災地區，所有需要採取防災措施的地區民眾，請在接下來大約一周內留意氣象廳與地方政府的資訊，確認安全的避難場所與避難路線，固定家具，並重新檢視日常的地震防備措施。在能夠立即避難的準備就緒下，也請繼續維持日常的社會與經濟活動。」

富士電視報導，小泉指出，防衛省和自衛隊將持續保持高度警覺，採取必要的即時應對體制，並在今後的地震應對行動上全力以赴。他還表示，自衛隊將派出18架飛機從空中收集資訊，並向青森縣廳等17個地方政府派遣聯絡人。

此外，小泉還表示，陸上自衛隊岩手駐屯地等地的先遣應變部隊「FAST-Force」正「一邊掌握災情，一邊前往搖晃較強的地區」。此外，位於青森縣的日本海上自衛隊八戶空軍基地已接收約480名當地居民作為臨時避難所，並已準備發放800條毛毯。

青森強震 日本

延伸閱讀

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」第一視角曝光

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

日本發布餘震注意情報 182市町村未來1週做好防災

相關新聞

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣...

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。氣象廳指...

日本青森強震影響交通 東北新幹線部分區間停駛

受到日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區...

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，瞬間引發海嘯警報。強烈搖晃讓不少民眾驚恐不已，住在當地飯店的台灣旅客也拍下驚險畫面。房間劇烈左右搖晃、天花板不斷作響，桌上物品紛紛倒落，兩名旅客更衝上前扶住快要傾倒的電視。拍攝者嚇到連聲驚呼，畫面相當駭人，而日本網友看到台灣人第一時間保護電視的舉動，也直呼相當意外。

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。旅行社表示，目前出團情況一切正常，沒有受...

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。