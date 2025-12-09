快訊

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」第一視角曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
12月8日日本東北部青森縣發生強烈地震，辦公室的文件被搖晃掉落地面。 美聯社
日本青森縣8日晚間約11點15分發生規模7.5強震，已造成20多人受傷、約 800戶停電。深夜突如其來的劇烈搖晃，讓許多民眾驚恐不已，也有網友曝光事發時「天搖地動」的驚險畫面，影片中可見辦公室上下左右激烈晃動近 40至50秒，物品紛紛掉落，現場一片凌亂。

許多民眾在地震當下紛紛上傳災況，其中一段監視器畫面中，鏡頭劇烈晃動長達數十秒，桌上文件四散，螢幕也被震到移位，情況相當駭人。

對此，日本首相高市早苗表示，政府已成立緊急應變小組，全力掌握災情，「我們將民眾生命放在第一位，全力以赴」。她並呼籲災區居民密切注意地方政府發布的最新資訊，「一旦感覺到地震，請立即做好避難準備」。

日本氣象廳指出，目前另一場大規模地震的發生機率高於平常，因此自相關制度上路以來，首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」。氣象廳地震火山技術調查課長原田智史提醒，最嚴重情況下不排除發生類似311的強震，強調「有必要事前做好充分準備」。

12月8日日本東北部青森縣發生強烈地震，發布海嘯警報，但目前已經解除。 法新社
