日本青森規模7.5地震 氣象署：凌晨解除太平洋地區海嘯威脅
日本青森昨晚於台灣時間10時15分發生規模7.5地震（原為7.6，後下修），中央氣象署隨即於10時30分發布海嘯消息，指出太平洋海嘯警報中心通報研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。
氣象署今天凌晨2時14分指出，獲太平洋海嘯警報中心通報，針對日本規模7.5地震，依據該中心最新資訊，確認解除太平洋地區的海嘯威脅。
