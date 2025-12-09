日本青森規模7.5地震 氣象署：凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

日本青森縣8日晚間約11點15分發生規模7.5強震，已造成20多人受傷、約 800戶停電。深夜突如其來的劇烈搖晃，讓許多民眾驚恐不已，也有網友曝光事發時「天搖地動」的驚險畫面，影片中可見辦公室上下左右激烈晃動近 40至50秒，物品紛紛掉落，現場一片凌亂。

2025-12-09 09:08