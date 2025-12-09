日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，造成20多人受傷，800戶停電，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。

美聯社報導，日本氣象廳將地震規模從稍早的7.6，下修至7.5。氣象廳表示，岩手縣久慈港觀測到70公分高的海嘯；其他地區也觀測到高達50公分的海嘯。

日本放送協會（NHK）報導，總務省消防廳表示，已知23人受傷，其中1人傷勢嚴重。多數傷者是因物品掉落所致，八戶市1間飯店內有多人受傷，東北地區則有1名男子因車輛掉入坑洞而受到輕傷。

官房長官木原稔呼籲民眾在警報解除前，前往高處或避難設施。他表示，約有800戶民宅停電，新幹線列車與部分地區地方列車暫停行駛。

路透社報導，日本東北電力公司（Tohoku Electric）原本表示，地震造成數千戶停電，但之後已經下修至數百戶。

氣象廳目前已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報。

日本首相高市早苗告訴媒體，政府已成立緊急應變小組，全力掌握災情，「我們將民眾的生命放在第一位，全力以赴」。她呼籲災區民眾注意地方政府發布的最新資訊，「一旦感覺地震，請立即做好避難行動準備」。

防衛大臣小泉進次郎表示，約480名居民在八戶空軍基地避難，並已出動18架自衛隊直升機評估災情。

NHK報導，北海道新千歲機場約有200名旅客滯留過夜。