日本發布餘震注意情報 182市町村未來1週做好防災

中央社／ 東京9日專電
日本青森縣東方外海8日晚發生規模7.6地震。圖為北海道千歲市高速公路的告示牌，顯示因地震封閉的資訊。路透
日本青森縣昨晚觀測到震度6強地震後，日本氣象廳與內閣府今天凌晨發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，被發布情報的182個市町村，後續發生大規模地震的可能性相較於平時「相對提高」，必須檢視防災準備，但並非預測必然會發生大地震。

「北海道．三陸外海後發地震注意情報」自2022年開始運用。由於日本海溝、千島海溝沿線有可能發生伴隨海嘯的巨大地震，當在這些預想震源區域或周邊發生規模7以上地震時，內閣府會發布注意情報，提醒後續再發生巨大地震的可能性相較平時提高。

氣象廳指出，8日晚間11時15分左右，青森縣東方外海發生規模7.5地震（自7.6下修），經過精密查詢地震的震源位置與規模，確認地震是在日本海溝、千島海溝沿線的巨大地震預想震源區附近發生。

由於這次地震的發生，北海道根室外海至東北地區三陸外海之間的巨大地震預想震源區，發生震矩規模（Mw）8以上大地震的可能性，相較平時有相對提高的情形。

今後，如果在日本海溝、千島海溝沿線發生伴隨海嘯的巨大地震，預估太平洋沿岸等廣泛地區將遭受巨大海嘯侵襲，特別是北海道至千葉縣的太平洋沿岸地區。

日本海溝、千島海溝沿線，過去發生過多次震矩規模7至9的巨大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生一次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

根據氣象廳，這次發布注意情報的範圍從北海道到千葉縣共7道縣、182個市町村。

氣象廳強調，發布餘震注意情報，是在告知後續發生大地震的可能性「相對提高」，並非預告一定會在特定期間內發生大地震，也不代表需要事前避難，呼籲民眾保持冷靜。

氣象廳提醒，在這次地震發生後1週內，被發布注意情報的地區居民需要重新檢視平常的防災準備，以便在感受到搖晃或發生海嘯時，能夠立即避難。

