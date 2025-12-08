快訊

日本青森縣外海地震 首相高市早苗坐鎮官邸

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本青森縣東方外海發生規模7.6地震，許多東西被震得東倒西歪。 路透
日本青森縣東方外海發生規模7.6地震，許多東西被震得東倒西歪。 路透

日本本州最北部的青森縣東部外海8日晚間約11時15分發生地震。日本氣象廳表示，震源深度50公里，屬淺層地震，規模達7.6。

氣象廳1開始表示，規模為7.2，但不久上調至7.6。

JR東日本（東日本旅客鐵道）表示，受地震影響，東北新幹線從福島車站至新青森車站間的往來路線均暫停行駛，尚不清楚何時能復駛。

青森縣位於日本東北地方，隔津輕海峽與北海道相望。氣象廳對北海道濱臨太平洋沿岸中部、青森縣濱臨太平洋沿岸及岩手縣發布「海嘯警報」。

日本首相官邸在地震發生後1分鐘，就在官邸內的危機管理中心開設官邸對策室，首相高市早苗和防災擔當大臣赤間二郎皆已進入官邸坐鎮。

因應強震，首相高市早苗和防災擔當大臣赤間二郎皆已進入官邸坐鎮。 歐新社
因應強震，首相高市早苗和防災擔當大臣赤間二郎皆已進入官邸坐鎮。 歐新社

青森強震

