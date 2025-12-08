快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

日本青森縣發生規模7.6地震 氣象署緊急發布海嘯消息

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本青森縣外海發生規模7.6強震。圖／截自日本氣象廳
日本青森縣外海發生規模7.6強震。圖／截自日本氣象廳

日本青森縣外海今日晚間發生強烈地震，日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震，日本當局也針對部分沿海地區發布海嘯警報。我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣，並會持續觀察後續發展。

日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震，由於地震規模大，日本當局也針對部分沿岸地區發布海嘯警報與注意報，提醒民眾務必迅速前往高處避難，相關海嘯高度預估正持續更新中。

我國氣象署晚間也發布海嘯消息指出，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天晚間10時15分日本北海道發生規模7.6地震，震央位於東經142.30度、北緯41.00度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心發海嘯威脅訊息，研判不會影響台灣；氣象署已發海嘯消息，將持續觀察後續發展。

日本青森縣外海發生規模7.6強震，我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣。圖／中央氣象署提供
日本青森縣外海發生規模7.6強震，我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣。圖／中央氣象署提供

