日本青森縣發生規模7.6地震 氣象署緊急發布海嘯消息
日本青森縣外海今日晚間發生強烈地震，日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震，日本當局也針對部分沿海地區發布海嘯警報。我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣，並會持續觀察後續發展。
日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震，由於地震規模大，日本當局也針對部分沿岸地區發布海嘯警報與注意報，提醒民眾務必迅速前往高處避難，相關海嘯高度預估正持續更新中。
我國氣象署晚間也發布海嘯消息指出，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天晚間10時15分日本北海道發生規模7.6地震，震央位於東經142.30度、北緯41.00度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。
氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心發海嘯威脅訊息，研判不會影響台灣；氣象署已發海嘯消息，將持續觀察後續發展。
