聽新聞
0:00 / 0:00
日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里
日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震。
根據該聲明，震源深度50公里。
【中央社／東京8日專電】
日本青森縣東方外海今天晚間11時15分（台北時間10時15分）發生規模7.6地震，震源深度50公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。
北海道太平洋沿海中部等地區發布海嘯警報，預測高度3公尺。北海道太平洋沿岸東部發布高度1公尺的海嘯注意報。
