回響／免費出借禮廳辦生前告別式 宜蘭前殯葬所長揭「等嘸人」原因

聯合報／ 記者吳淑君／宜蘭即時報導
宜蘭員山福園的環境清幽，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區。圖／宜蘭縣立殯葬管理所提供
宜蘭員山福園的環境清幽，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區。圖／宜蘭縣立殯葬管理所提供

本報陽光行動今天針對終活人生笑著說再見台灣起步慢進行系列報導，2011年，宜蘭縣員山福園殯葬管理所率先推動電子輓聯，很快的，全國跟進；不久，又出借禮廳要幫民眾辦生前告別式，引發不少話題，但最後因無人報名告終。時任殯葬管理所所長陳祖健說，應該是選錯地點，如果在家裡，飯店，旅館，民眾接受度會高一點，面對少子化衝擊越來越嚴重，他認為生前告別式有必要推動，且政府要走在前面。

現為宜蘭縣動植物防疫所所長陳祖健回憶，當年他在福園看過很多場告別式，親戚見面哀傷都來不及了，根本沒有辦法好好介紹彼此認識，來去匆匆，人生「畢業典禮」看起來顯得淒涼；如果生前就把自己想要的告別式辦妥，那該多好。

他們決定徵求有意願的民眾，免費出借禮廳舉辦別開生面的生前告別式，上半年試辦不收費，雖有人打電話詢問，但最後沒人報名。他們檢討得出的結論，應該是選錯地點，如果在家裡，飯店，旅館…，民眾接受度可能高一點。

陳祖健說，殯葬文化一直在進步，從土葬到火葬到樹葬，告別式也應該可以改變，傳統告別式家屬答禮，就是要讓子孫認識來弔唁的人，把自己的朋友、人脈介紹給孩子孫子，也有請他們照顧的意思，如果改為生前告別式，當事人還活著，這樣的「傳承」是不是更有意義？他覺得這是值得推廣的新式殯葬文化，對的事就要不斷但議。

陳祖健說，現代社會很多人不婚不生，單身宅激增，加上少子化，以後沒有子女的獨居老人會越來越多，規劃身後事，和親友事先告別，這是未來趨勢，趁有機會說一說，看一看，沒有遺憾的離開。

人口結構的變化是可以預測的，政府要走在民眾前面，引導民眾可以怎麼做，最好有個模式參考、依循。

宜蘭員山福園十多年前率先推動電子輓聯，引發全國跟進，之後再推生前告別式失敗告終。圖為時任所長陳祖健。本報系資料照
宜蘭員山福園十多年前率先推動電子輓聯，引發全國跟進，之後再推生前告別式失敗告終。圖為時任所長陳祖健。本報系資料照

告別式

相關新聞

父癌逝留遺憾 李秀媛20年前辦生前告別式：最後一程自己決定

本報陽光行動今天針對終活人生笑著說再見台灣起步慢進行系列報導，20年前，旅遊節目主持人李秀媛應台北市社會局之邀，舉辦一場...

回響／免費出借禮廳辦生前告別式 宜蘭前殯葬所長揭「等嘸人」原因

本報陽光行動今天針對終活人生笑著說再見台灣起步慢進行系列報導，2011年，宜蘭縣員山福園殯葬管理所率先推動電子輓聯，很快...

陽光行動／預立醫療決定 簽署數沒1％

國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（ＡＤ）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到百分之一。病主法起草人、...

陽光行動／日本死亡教育 納入生活中

在日本，長者會提著菜籃、搭著巴士組團去參觀墓園，在台灣，開口談死都很困難；中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，老盟近...

陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫

新北市是全台老年人口最多的城市，已破八十萬人。二○一七年新北市政府率先推出「晚美人生我做主」，這項計畫發想來自時任老人福...

觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨

善終是需要準備的，但國內首例終活調查，卻揭露國人準備嚴重不足；邁入超高齡社會的台灣，一個人的老後，衝擊正步步進逼，簽預立...

