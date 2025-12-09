父癌逝留遺憾 李秀媛20年前辦生前告別式：最後一程自己決定

本報陽光行動今天針對終活人生笑著說再見台灣起步慢進行系列報導，20年前，旅遊節目主持人李秀媛應台北市社會局之邀，舉辦一場「生前告別式」，告別式現場布滿黃色百合、法國香頌音樂與旅遊剪影，以陽光歡笑取代悲傷敘事。多年過去，她對生死看得更為豁達，不僅事先規劃身後事，也會定期更新遺囑。但她坦言，台灣至今仍普遍忌諱談論死亡，要真正做到「生前告別」並不容易。

李秀媛接受專訪談到，當年舉辦生前告別式的主因，是因為對父親癌逝存有遺憾。她說，當年為穩住父親的病情，她四處求神問卜、甚至以長年不吃牛肉換取延壽，父親抗癌兩年多，最終仍不敵病情離世。她感嘆說，父親生性保守，不願拖累家人，生前沒有留下任何後事交代，成了她心中最深的遺憾，「父親沒有留下隻字片語，也來不及讓他知道大家有多愛他。」

父親過世後不久，台北市社會局邀請她舉辦生前告別式，希望藉由她的影響力，讓大眾學習面對與理解死亡。因為不想再留下遺憾，讓她決定接受這個邀請，不過有一個條件：「不能讓高齡母親知道」，就怕老人家忌諱多。

李秀媛回憶，當年她親自規畫了一場充滿陽光與歡笑的生前告別式。會場以黃色百合點綴，播放著法國香頌與她到世界各地旅行的影像。她還要求所有來賓穿上彩色的衣服，「因為告別不一定是這麼悲傷的事情。」這場特別的告別式，吸引了數百人參加，其中不乏她的圈內好友和忠實觀眾。

她笑說，既然「死者最大」，於是要求每位來賓在書籤上寫下對她的評語，「只能寫好的，不能寫壞的」，「告別式當然只想聽到好話，不好的事，我也不想帶到地下。」那一疊厚厚的書籤，她至今仍珍藏著。因為這讓她知道自己在別人心目中的模樣，是健康、快樂、與充滿感染力的存在。

20年過去，李秀媛對死亡的看法更加豁達，父親離世後，她開始定期更新遺囑，避免家人日後因財產分配產生爭執。她坦言，遺產也是情感的分配，「但這是我的錢，高興給誰就給誰，誰比較需要就多給一些。事先寫好，就是希望家人不要為此吵架。」

在遺囑中，她也明確交代身後事從簡。既然生前告別式已經辦過，死後無須再舉行公開儀式；火化之後以樹葬或花葬回歸自然，讓生命以最平靜的方式落幕。

長年主持旅遊節目的經歷也讓她看盡生死無常。她說，在非洲、人跡罕至的洞窟、歷史屠殺遺址直面死亡，也一次次感受到生命的脆弱與不公。「能平安拍完外景、完整回家，都是賺到。」既然死亡是必然，怎麼處理與面對，就是靠自己的智慧。

不過，她也說，不一定每個人都要舉辦生前告別式，但四、五十歲是檢視人生未竟之事的好時機，想跟誰道歉、要向誰致謝、哪份關係需要修補。形式可因人而異，重點在於把如何離開的主導權交還給自己。至於她本人，不會再辦第二次，「因為我已經為自己辦過了。」

「我們誰都沒死過，所以才會怕。」李秀媛表示，台灣社會仍忌諱談論死亡，對分離與未知的世界感到恐懼，只能透過宗教、傳說或想像推測死後的樣貌，上天堂的美好、下地獄的可怕，因此生前告別式在社會上的接受度仍不高。她強調，自己舉辦生前告別式，就是希望傳達「死亡並不可怕」，真正重要的是趁還能說話、還能擁抱的時候，好好把愛說出口、好好告別。