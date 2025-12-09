聽新聞
0:00 / 0:00
陽光行動／預立醫療決定 簽署數沒1％
國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（ＡＤ）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到百分之一。病主法起草人、台大教授孫效智憂心，台灣邁入超高齡化社會，簽署率拉不上來，很可能步入美國後塵，成為「年輕人的天堂，老年人的地獄」。
廿多歲喪母，四十餘歲喪妻，孫效智對於死別有深刻體驗，後來他與罹患罕見疾病的前立委楊玉欣結婚，並一起催生「病人自主權利法」，這是台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法。
病主法上路七年，至今僅十二萬多人簽署，很多人一聽要付三千多元做預立醫療照護諮商，就止步了。
蓮花基金會代理執行長陳福森說，年初他們公布全台首例「晚美人生大調查」，聚焦五十到九十歲中高齡族群的樂活與終活準備，在終活部分，發現有九成受訪者認同「自然死」，卻只有百分之十五的人完成不施行心肺復甦術簽署，ＡＤ的簽署率更低。
台灣邁入超高齡社會，終活準備嚴重不足，這是警訊，善終像理財，要提早規畫，不然下一代會照顧的很辛苦，他們建議預立醫療照護諮商費由健保給付。
孫效智說，很多人簽了ＡＤ，生命盡頭安祥離開，但也有人簽了，家人最後不放手，受盡痛苦折磨，他們推動病主法修法，今年八月立院初審通過，簽署ＡＤ者在意識昏迷時，關係人不得妨礙病人所做的醫療決定。不過，諮商機構新增護理、長照機構，諮商費用由中央主管機關編列支應，未取得共識，交由黨團協商。
衛福部擴大六十五歲以上重大傷病病人、多重慢性病病人，預立醫療照護諮商費由健保給付，預估有一八○萬人受惠。孫效智說，目前全國醫療機構諮商服務量能約四萬人，諮商機構沒放寬，要提高簽署率根本是緣木求魚，他很憂心簽署率拉不上來，除了持續推動修法，也呼籲國人趕快轉念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言