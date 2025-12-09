陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫

新北市是全台老年人口最多的城市，已破八十萬人。二○一七年新北市政府率先推出「晚美人生我做主」，這項計畫發想來自時任老人福利科科長林妏燕的切身之痛，她把遺憾昇華成政策，一開始被罵觸霉頭頻遭拒絕，後來改打「組織戰」，提早安排身後事已在新北慢慢發酵。

林妏燕說，八年前她父親罹癌，醫生判定僅剩半年時間，這半年頻繁進出醫院，家人不敢跟父親說病情，也無法談論身後事，她在病房幫父親過最後一次生日，之後病情急轉。父親走後，「不知如何把愛說出口」成了她心中最深的遺憾，這也觸發她想推動「晚美人生我做主」政策，不要再有遺憾。

他們曾做過民調，有高達百分之六十四的銀髮族「希望家人主動跟自己討論身後事」，卻又不知如何開口。他們盤點六十五歲老人退休後生活會面臨的問題，開辦財務規畫、幸福生涯、健康養生、生活法律、財產防護、心靈支持、緩和醫療、人生終章等八大課程。

承辦人賴伯瑞說，其中最難推動的是緩和醫療和人生終章。一開始講生死議題，社區總幹事、理事長秒拒絕，怕長者聽了觸霉頭不開心。後來改用桌遊方式，讓長輩帶回家跟孩子玩，透過遊戲把難以開口的身後規畫順便做個交代。還請設計師設計「珍愛行李箱」，將遺囑、醫囑、家書、心愛物品放進去，很多孩子看到家書哭到不行，也辦過模擬生前告別式，還安排「躺棺」體驗，感受死亡滋味。

這還不夠，新北市老人人口成長快速，他們培訓數百名倡導員，打「組織戰」，一年辦數百場宣講，努力把晚美人生我做主觀念擴散出去。

蓮花基金會代理執行長陳福森說，該基金會一直在推安寧、善生善終理念，三年前和新北市政府合作，為了讓倡導員可以深入地方、社區、大樓內講給老人聽，市政府還提供開課補助，配套方案也很靈活，政府單位目前新北市態度最積極。

去年辦過生前告別式的阿月姐也是倡導員，講課時會先播放自己生前告別式影片，長輩們看得眼睛發亮。林妏燕說，有老人上完課後，決定讓老伴好好離開，沒硬要搶救把他留下來，也有人私底下把寫好的遺囑拿給倡導員看，確認無誤，提早安排身後事已在新北市鄉間、城市發酵。