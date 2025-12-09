聽新聞
陽光行動／猛男抱出場 她向親友道別

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導

在「忘了我記得」秦漢生前告別式客串演司儀的郭憲鴻，真實身分是殯葬業「冬瓜行旅」創辦人，他辦過六場生前告別式，印象最深刻的是為抗癌小天使佩姿，在她廿五歲生日這一天舉辦生前告別式，但他也透露，曾為了舉辦一場生前告別式，遭卅家咖啡館拒絕，業者連這種活動都視為禁忌

郭憲鴻說，台灣很少辦生前告別式，因為大部分的人對人生沒有想法。「冬瓜行旅」鼓勵辦生前告別式，其實是把喪禮當成教育的過程，而生前告別式可以「透過一個人的死亡，教導活的人好好活著」，最終目的是讓參加者找到人生的意義，每個人都活得很值得，有遺憾也能坦然接受。

郭憲鴻辦過的六場生前告別式中，印象最深刻的是抗癌小天使佩姿這場。

郭憲鴻表示，罹患癌症的佩姿，在廿五歲生日這天在咖啡廳舉辦生前告別式，猛男抱她出場、餐點是她的「人生必吃清單」—珍奶與雞排。最後，親友輪流擁抱她說再見，這是一場充滿歡笑與淚水的生前告別式。

郭憲鴻說，佩姿舉辦生前告別式是因為她愛身邊的人、對人生有所感悟想要跟親友分享，提醒親友生命的意義為自己而活。將死之人說出來的話很有力量，一場成功的生前告別式，會為活著的人帶來強大的力量，甚至改變他們對人生的想法。佩姿的生命雖然停止在廿五歲這一年，但她的愛一直延續著。

「我這輩子滿任性的，我不是個好爸爸、不是個好丈夫，但我想，我是個好人吧？」郭憲鴻認為，秦漢在生前告別式中說出的金句，誠實面對人生，正是他對生前告別式的期待。

生前告別式為何在台灣難推動？郭憲鴻認為根本原因是華人不談死亡，更深層一點探討，台灣人不懂得如何表達愛，更難面對與表達死亡。他建議政府推動生命教育，讓民眾不再視死亡為禁忌、一起翻轉對死亡的恐懼。

告別式 人生 禁忌

相關新聞

陽光行動／終活人生…笑著說再見 台灣起步慢

「我不是好爸爸、好丈夫，也不是好情人，但我想，我是個好人吧！」華語影集「忘了我記得」，劇中秦漢演的父親辦生前告別式的做法...

陽光行動／舉辦人生畢典 癌末夫無憾謝妻

高雄市立民生醫院前院長蘇健裕七年前癌逝。他的妻子尹亞蘭，在他生命最後階段，為他舉辦一場名為「人生畢典」的生前告別式，蘇健...

陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫

新北市是全台老年人口最多的城市，已破八十萬人。二○一七年新北市政府率先推出「晚美人生我做主」，這項計畫發想來自時任老人福...

陽光行動／預立醫療決定 簽署數沒1％

國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（ＡＤ）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到百分之一。病主法起草人、...

陽光行動／日本死亡教育 納入生活中

在日本，長者會提著菜籃、搭著巴士組團去參觀墓園，在台灣，開口談死都很困難；中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，老盟近...

觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨

善終是需要準備的，但國內首例終活調查，卻揭露國人準備嚴重不足；邁入超高齡社會的台灣，一個人的老後，衝擊正步步進逼，簽預立...

