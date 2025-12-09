聽新聞
陽光行動／舉辦人生畢典 癌末夫無憾謝妻

聯合報／ 記者楊惠琪／專題報導
高雄市立民生醫院前院長蘇健裕（前排左二）七年前癌逝，他從父母手中領取「人生畢業證書」，向親友道別，一周後安然離世。圖／尹亞蘭提供
高雄市立民生醫院前院長蘇健裕（前排左二）七年前癌逝，他從父母手中領取「人生畢業證書」，向親友道別，一周後安然離世。圖／尹亞蘭提供

高雄市立民生醫院前院長蘇健裕七年前癌逝。他的妻子尹亞蘭，在他生命最後階段，為他舉辦一場名為「人生畢典」的生前告別式，蘇健裕從父母手中領取「人生畢業證書」，向親友道別，典禮結束一周後安然離世。

尹亞蘭四年前成立中華圓了生命關愛協會，持續推動生前告別理念。

蘇健裕四十三歲擔任市立醫院院長，事業正值高峰，卻在四十八歲確診癌症。尹亞蘭陪他度過四年抗癌歲月，最後在安寧照護期間，丈夫一句「想見見老朋友」，她決定為丈夫策畫一場生前告別式。

她以「人生畢典」為名，象徵丈夫即將從生命這堂課程中圓滿畢業，她和三個孩子多次討論、分工，有人負責儀式流程，有人剪輯影片、整理照片，典禮當天來了兩百多名親友。

尹亞蘭回憶，蘇健裕坐在輪椅上、配戴氧氣管，看著家人播放簡報回顧自己的一生，他發表畢業感言：「大家好，我是蘇健裕，健康的健，富裕的裕。很可惜，我的健康沒有照顧好，但我覺得心靈非常富有。」親友們時而落淚、時而微笑，陪他走人生最後一程。

典禮結束後，丈夫不斷向她道謝，說自己已無遺憾，可以放心離開。令她意外的是，當天多位友人受到蘇健裕的提醒去做健康檢查，其中有好幾位篩檢出早期癌症。「他等於是用自己的生命，再一次提醒大家要注意健康」。

四年前，有位網友讀到尹亞蘭替丈夫舉辦生前告別式的故事，認為「這才是告別該有的樣子，而不是等到人走了，辦一場多數人彼此不相識的喪禮」，並鼓勵她將這理念推廣出去，促使尹亞蘭成立中華圓了生命關愛協會。四年來，她走進社區、安養中心、學校及安寧病房，持續分享「道謝、道愛、道歉、道別」的生命理念。

協會曾協助一位癌末年輕女孩，她一直嚮往日本旅行，家屬希望圓滿她的心願，團隊在病房布置「日本旅行」主題告別式，準備日本料理、擺設旅行小物，她雖然無法遠行，但心裡也算抵達了她想去的地方。

尹亞蘭感嘆，台灣在死亡教育以及生前告別式的推動上，政府涉入極為有限，老一輩的人覺得「先辦告別」不吉利，甚至擔心會「辦完就走」，罹病的人則不願在親友面前以憔悴的樣貌示人，這些因素都造成推廣不易。

