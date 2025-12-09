影／喊「光電強力肅貪」 羅智強：蔡英文才該為錯誤政策道歉

前總統蔡英文日前在臉書發文表示，面對負面衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案，光電政策的修正需邁向2.0再進化，國民黨立委羅智強上午在立法院議場前回應表示，蔡英文與賴清德總統之間在非核家園政策上產生分歧。蔡英文捍衛她的非核家園神主牌，而賴清德則要推翻，成為民進黨內部的政治鬥爭，但對國家長遠發展來說，蔡英文應該要好好反省，錯誤的能源政策把台灣逼到什麼樣的境地，更重要的是英系人馬在這中間貪贓枉法衍生出多少光電弊案，所以蔡英文有什麼立場可以說這些話。

羅智強進一步提到，賴清德的能源政策轉彎可受公評，但是蔡英文執政下的錯誤能能源政策將台灣引領上錯誤的道路、甚至引發出一堆綠友友的光電弊案，前總統蔡英文才需要向社會大眾道歉。