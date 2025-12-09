快訊

中央社／ 台北9日電
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文日前呼籲強力肅清綠能弊案，不能容忍不法牟利。民進黨立法院黨團今天說，藍白兩黨上個月聯手通過光電三惡法，打擊光電產業，蔡英文是向在野黨喊話，勿讓改革倒退。

蔡英文日前透過想想論壇以及社群平台，強調發展綠能是跨越黨派的共識。但立法院日前修法讓太陽光電的環評變得更嚴格，加上涉貪個案，讓光電發展遭汙名化。她認為應積極處理涉貪弊案，不能容忍不肖人士藉綠能不法牟利，傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨與民眾黨上個月聯手通過光電三惡法（環境影響評估法、發展觀光條例、地質法），不分青紅皂白，將光電發展所需的基地進行無謂、超嚴苛的環評，甚至將一些與生態影響無關的領域也劃為禁制區域，衝擊台灣光電業。

鍾佳濱說，藍白修了三個惡法，對現有光電產業造成重大打擊，蔡英文提出光電2.0，無非是設法讓台灣走出這些惡法的屏障與困境。

他強調，任何的貪汙都應徹查嚴辦，也要面對國、眾兩黨通過惡法所設下的屏障，這樣才能還台灣光電以及能源轉型一個新局。

民進黨團副幹事長范雲表示，不管是年金改革或能源轉型，都是在蔡英文任內開啟，蔡英文是向反對黨喊話，不要讓她任內開啟的改革倒退。

身兼民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤說，蔡英文非常遺憾藍白主導的立法院讓年改喊卡、綠能政策一再被汙名化。蔡英文是關切任內推動的改革，也希望透過想想論壇向社會論述，綠能沒有錯，藍白汙名化綠能是錯誤政策，禁不起檢驗。

蔡英文籲肅清綠能弊案 綠：向在野黨喊話

前總統蔡英文日前呼籲強力肅清綠能弊案，不能容忍不法牟利。民進黨立法院黨團今天說，藍白兩黨上個月聯手通過光電三惡法，打擊光...

影／喊「光電強力肅貪」 羅智強：蔡英文才該為錯誤政策道歉

前總統蔡英文日前在臉書發文表示，面對負面衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案，光電政策的修正需邁向2.0再進化...

連蔡英文都承認 扭曲的能源政策無法「不關我的事」

若把蔡英文再度談能源光電政策，放回當年她那句名言來看，政治張力就更清楚了。中研院前院長李遠哲曾公開轉述，他在任內與蔡英文討論溫室氣體排放與長期氣候責任時，蔡的回應是：「2024年後不是我的事，是下一代的事。」這句話當時引發不少震撼，也被解讀為蔡冷靜到近乎殘酷的政治現實感：總統的責任終究有時間界線，民主政治不允許無限期背負未來。

氣候變遷委員會 「核電復興」大論戰

十月底氣候變遷委員會會議紀錄曝光，會中針對「核電復興」大論戰。挺核派主張，核能與再生能源共存；反核派指出，核能發電量雖創新高，但在全球發電總量占比則是四十五年新低。

童子賢：完全發展光電 摧毀台灣農業

經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快二○二八年重啟，和碩董事長童子賢昨天表示，有人說台灣地狹人稠不適合核能，但不妨參考比利時及瑞士，「核綠共存」可支持台灣經濟發展及民生需求電力，也改善台灣的空氣汙染；如果完全發展太陽光電，會摧毀台灣的農業，氣候變遷後，農業是台灣保障糧食安全的戰略型產業，千萬不能摧毀。

在野痛批：官商勾結 台灣光電衰敗關鍵

對於前總統蔡英文表示，不分藍綠應積極處理綠電涉貪弊案，現在偵辦件案件大多是從她任內開始調查的個案，她不能容忍不法牟利行為。民眾黨主席黃國昌昨天質疑，司法對「綠友友」大案小辦，官商勾結正是台灣光電衰敗的關鍵，力暘光電弊案早已遭起訴，非法取得的電業籌設許可至今仍未廢除，蔡英文不清楚光電開發業者古盛煇、陳文宏隸屬什麼派系嗎？

