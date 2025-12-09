蔡英文籲肅清綠能弊案 綠：向在野黨喊話

前總統蔡英文日前呼籲強力肅清綠能弊案，不能容忍不法牟利。民進黨立法院黨團今天說，藍白兩黨上個月聯手通過光電三惡法，打擊光電產業，蔡英文是向在野黨喊話，勿讓改革倒退。

蔡英文日前透過想想論壇以及社群平台，強調發展綠能是跨越黨派的共識。但立法院日前修法讓太陽光電的環評變得更嚴格，加上涉貪個案，讓光電發展遭汙名化。她認為應積極處理涉貪弊案，不能容忍不肖人士藉綠能不法牟利，傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨與民眾黨上個月聯手通過光電三惡法（環境影響評估法、發展觀光條例、地質法），不分青紅皂白，將光電發展所需的基地進行無謂、超嚴苛的環評，甚至將一些與生態影響無關的領域也劃為禁制區域，衝擊台灣光電業。

鍾佳濱說，藍白修了三個惡法，對現有光電產業造成重大打擊，蔡英文提出光電2.0，無非是設法讓台灣走出這些惡法的屏障與困境。

他強調，任何的貪汙都應徹查嚴辦，也要面對國、眾兩黨通過惡法所設下的屏障，這樣才能還台灣光電以及能源轉型一個新局。

民進黨團副幹事長范雲表示，不管是年金改革或能源轉型，都是在蔡英文任內開啟，蔡英文是向反對黨喊話，不要讓她任內開啟的改革倒退。

身兼民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤說，蔡英文非常遺憾藍白主導的立法院讓年改喊卡、綠能政策一再被汙名化。蔡英文是關切任內推動的改革，也希望透過想想論壇向社會論述，綠能沒有錯，藍白汙名化綠能是錯誤政策，禁不起檢驗。