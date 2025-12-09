氣候變遷委員會 「核電復興」大論戰

十月底氣候變遷委員會會議紀錄曝光，會中針對「核電復興」大論戰。挺核派主張，核能與再生能源共存；反核派指出，核能發電量雖創新高，但在全球發電總量占比則是四十五年新低。

總統府十月底召開國家氣候變遷對策委員會第五次會議，和碩董事長童子賢表示，台灣減碳進度落後，應採核能與再生能源之「核綠共存」。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新建議，能源結構未穩定前，應維持並善用各類可行電源，核能具穩定基載特性，再生能源受天候與土地限制，兩者應互為補充，以多元能源組合確保供電穩定永續。

中研院院長廖俊智指出，目前台灣年發電量約兩千八百億度，若僅考慮電氣化轉型，二○五○年用電量需求至少五千億度；現階段我國太陽光電年發電量約一五三億度，與風力發電合計約二五八億度，若核二、核三重啟再加三百億度，與整體需求仍有顯著差距。當前圍繞核電與綠能爭論的意義有限，關鍵應在於開發新型能源與強化能源組合多元性。

針對核二、核三重啟，行政院副院長鄭麗君指出，核能議題涉及程序與時間不確定性，將依現行原則與程序處理；近年產業界因應「RE100（100％再生能源）」與供應鏈要求，對再生能源需求迫切，台灣土地與海域雖有限，仍須持續推進能源轉型，以積少成多、聚沙成塔方式前進。

地球公民基金會董事長李根政說，二○二四年全球核電發電創新高是事實，但占比受再生能源成本下降與快速發展影響，核電在全球發電占比是持續下降的趨勢，已達四十五年來最低的百分之九，對比一九九六年高峰百分之十七點五幾近砍半。

經濟部長龔明鑫表示，即使核三廠四年後重啟，年發電量約一五○億度，僅占全國用電量百分之五，若視核能為減碳主要關鍵，恐有高估之虞，仍應以再生能源為推動重點。目前太陽光電裝置量已達十五ＧＷ，離岸風電預計二○二六年達成五點三ＧＷ，相關推動目標不變。