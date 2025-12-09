聽新聞
氣候變遷委員會 「核電復興」大論戰

聯合報／ 記者歐芯萌／台北報導
今年1月，國家氣候變遷委員會舉行第3次會議。 圖／總統府提供
今年1月，國家氣候變遷委員會舉行第3次會議。 圖／總統府提供

十月底氣候變遷委員會會議紀錄曝光，會中針對「核電復興」大論戰。挺核派主張，核能再生能源共存；反核派指出，核能發電量雖創新高，但在全球發電總量占比則是四十五年新低。

總統府十月底召開國家氣候變遷對策委員會第五次會議，和碩董事長童子賢表示，台灣減碳進度落後，應採核能與再生能源之「核綠共存」。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新建議，能源結構未穩定前，應維持並善用各類可行電源，核能具穩定基載特性，再生能源受天候與土地限制，兩者應互為補充，以多元能源組合確保供電穩定永續。

中研院院長廖俊智指出，目前台灣年發電量約兩千八百億度，若僅考慮電氣化轉型，二○五○年用電量需求至少五千億度；現階段我國太陽光電年發電量約一五三億度，與風力發電合計約二五八億度，若核二、核三重啟再加三百億度，與整體需求仍有顯著差距。當前圍繞核電與綠能爭論的意義有限，關鍵應在於開發新型能源與強化能源組合多元性。

針對核二、核三重啟，行政院副院長鄭麗君指出，核能議題涉及程序與時間不確定性，將依現行原則與程序處理；近年產業界因應「RE100（100％再生能源）」與供應鏈要求，對再生能源需求迫切，台灣土地與海域雖有限，仍須持續推進能源轉型，以積少成多、聚沙成塔方式前進。

地球公民基金會董事長李根政說，二○二四年全球核電發電創新高是事實，但占比受再生能源成本下降與快速發展影響，核電在全球發電占比是持續下降的趨勢，已達四十五年來最低的百分之九，對比一九九六年高峰百分之十七點五幾近砍半。

經濟部長龔明鑫表示，即使核三廠四年後重啟，年發電量約一五○億度，僅占全國用電量百分之五，若視核能為減碳主要關鍵，恐有高估之虞，仍應以再生能源為推動重點。目前太陽光電裝置量已達十五ＧＷ，離岸風電預計二○二六年達成五點三ＧＷ，相關推動目標不變。

十月底氣候變遷委員會會議紀錄曝光，會中針對「核電復興」大論戰。挺核派主張，核能與再生能源共存；反核派指出，核能發電量雖創新高，但在全球發電總量占比則是四十五年新低。

經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快二○二八年重啟，和碩董事長童子賢昨天表示，有人說台灣地狹人稠不適合核能，但不妨參考比利時及瑞士，「核綠共存」可支持台灣經濟發展及民生需求電力，也改善台灣的空氣汙染；如果完全發展太陽光電，會摧毀台灣的農業，氣候變遷後，農業是台灣保障糧食安全的戰略型產業，千萬不能摧毀。

對於前總統蔡英文表示，不分藍綠應積極處理綠電涉貪弊案，現在偵辦件案件大多是從她任內開始調查的個案，她不能容忍不法牟利行為。民眾黨主席黃國昌昨天質疑，司法對「綠友友」大案小辦，官商勾結正是台灣光電衰敗的關鍵，力暘光電弊案早已遭起訴，非法取得的電業籌設許可至今仍未廢除，蔡英文不清楚光電開發業者古盛煇、陳文宏隸屬什麼派系嗎？

前總統蔡英文任內力推能源轉型，近期她兩度發文都是劍指能源政策，先呼籲能源轉型應理性務實，避免受政治影響，前天再發文稱光電因個案遭汙名化，建議光電政策再進化。蔡此舉被藍營解讀是對賴清德總統綠能政策「下指導棋」，特別是蔡英文卸任後一向低調，但如今大動作發文，箇中原因耐人尋味。

立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文前晚在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正...

