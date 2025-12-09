聽新聞
童子賢：完全發展光電 摧毀台灣農業

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
和碩董事長童子賢昨天表示，面對全球氣候變遷加劇，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑。記者葉信菉／攝影
和碩董事長童子賢昨天表示，面對全球氣候變遷加劇，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑。記者葉信菉／攝影

經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快二○二八年重啟，和碩董事長童子賢昨天表示，有人說台灣地狹人稠不適合核能，但不妨參考比利時及瑞士，「核綠共存」可支持台灣經濟發展及民生需求電力，也改善台灣的空氣汙染；如果完全發展太陽光電，會摧毀台灣的農業氣候變遷後，農業是台灣保障糧食安全的戰略型產業，千萬不能摧毀。

中華民國核能學會昨頒發「特殊貢獻獎」給童子賢，核能學會理事長葉宗洸表示，童子賢從擔任總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人以來，多次倡議核電對台灣經濟發展的重要性，核能學會理監事會議一致推舉為童子賢為核能學會特殊貢獻獎的獲獎人。

童子賢說，台灣不產石油、不產煤、不具大規模水力條件，卻同時擁有高度發展的科技產業，因此能源選項格外重要，他舉瑞士、比利時為例，人口稠密或地形受限的國家仍使用高比例核能，並與水力、太陽能搭配形成穩定、接近零碳的供電模式。

他表示，面對全球氣候變遷加劇，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑，總統府成立氣候變遷委員會，除了正規會議，小組還有每月集會認真追蹤，顯示政府看待氣候問題非常認真，「我到目前為止意會到的是，相關的主管跟相關領導人非常認真在應對全世界氣候變遷這個議題」。

童子賢舉電影「明天過後」表示，現代文明過度使用石化燃料造成氣候變遷產生冰山冰蓋融化，打斷溫鹽環流，很多科學家憂心；中研院前院長李遠哲曾告訴他，有時為人類前途，已不是台灣前途而已，會令人憂心到睡不著。

