建議光電政策2.0 蔡英文：不分藍綠強力肅貪

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭陳儷方／台北報導
前總統蔡英文（右）二○一六年當選後展開產業之旅，曾到屏東佳冬堤防出席國內第一座浮動型太陽能光電啟用典禮。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文（右）二○一六年當選後展開產業之旅，曾到屏東佳冬堤防出席國內第一座浮動型太陽能光電啟用典禮。圖／聯合報系資料照片

立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文前晚在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案；若因少數個案，使光電產業遭汙名化，將與全球趨勢背道而馳，她建議光電政策修正，「邁向2.0再進化」。

不過，國民黨立委王鴻薇說，蔡英文大力推動光電，弊案也是其任內發生，涉弊的力暘能源總裁古盛煇還是小英之友會副秘書長，現在開始幫光電喊冤，很明顯就是捍衛任內「非核家園」政策，蔡英文恐怕已經看到賴政府能源政策馬上要髮夾彎，也藉此表達不滿。國民黨立委賴士葆質疑，光電弊案是蔡英文執政時發生，令人質疑蔡是否要對賴清德總統下指導棋？

童子賢：核綠共存 務實路徑

經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快二○二八年重啟，和碩董事長童子賢昨表示，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑。

蔡英文前天深夜在臉書發文指出，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣三個主要政黨都曾提出二○三○年再生能源發電占比達百分之卅的目標，如今立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致民眾質疑是否要繼續發展。

蔡憂汙名化 促贏回社會信任

蔡英文也說，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，積極處理涉貪弊案，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展、從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家，業者應集體自律，政府則繼續提供讓產業能健康發展的環境。

蔡英文表示，若因少數個案使光電產業遭汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同經濟利益；為確保台灣能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策修正，需邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會信任。

鄭麗君：改革制度 杜絕弊端

行政院副院長鄭麗君昨出席國家永續發展獎指出，永續力是國家競爭力，對外界關心的綠能，希望用新思維、國土管理視野發展再生能源，要簡化流程、杜絕弊端；同時應進行制度改革，讓綠能發展更健全，達到預定目標，並積極研發、推動新興能源，包含地熱、小水利等能源創新策略。

氣候變遷委員會 「核電復興」大論戰

十月底氣候變遷委員會會議紀錄曝光，會中針對「核電復興」大論戰。挺核派主張，核能與再生能源共存；反核派指出，核能發電量雖創新高，但在全球發電總量占比則是四十五年新低。

童子賢：完全發展光電 摧毀台灣農業

經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快二○二八年重啟，和碩董事長童子賢昨天表示，有人說台灣地狹人稠不適合核能，但不妨參考比利時及瑞士，「核綠共存」可支持台灣經濟發展及民生需求電力，也改善台灣的空氣汙染；如果完全發展太陽光電，會摧毀台灣的農業，氣候變遷後，農業是台灣保障糧食安全的戰略型產業，千萬不能摧毀。

在野痛批：官商勾結 台灣光電衰敗關鍵

對於前總統蔡英文表示，不分藍綠應積極處理綠電涉貪弊案，現在偵辦件案件大多是從她任內開始調查的個案，她不能容忍不法牟利行為。民眾黨主席黃國昌昨天質疑，司法對「綠友友」大案小辦，官商勾結正是台灣光電衰敗的關鍵，力暘光電弊案早已遭起訴，非法取得的電業籌設許可至今仍未廢除，蔡英文不清楚光電開發業者古盛煇、陳文宏隸屬什麼派系嗎？

新聞眼／綠能弊案叢生 蔡英文難辭其咎

前總統蔡英文任內力推能源轉型，近期她兩度發文都是劍指能源政策，先呼籲能源轉型應理性務實，避免受政治影響，前天再發文稱光電因個案遭汙名化，建議光電政策再進化。蔡此舉被藍營解讀是對賴清德總統綠能政策「下指導棋」，特別是蔡英文卸任後一向低調，但如今大動作發文，箇中原因耐人尋味。

