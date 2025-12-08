童子賢不擔心核三重啟 看好台灣政策持續微調至「核綠共存」方向

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
針對桃園市長張善政擔憂台灣核三廠重啟可能不是玩真的，對此，和碩（4938）董事長童子賢8日回應，目前有感受到相關的主管機關跟領導人是非常認真地在應對全世界氣候變遷議題，不擔心核電廠重啟一事。他指出，「我認為台灣目前的政策微調、再微調，慢慢的走上正確的路，也就是核綠共存。」

童子賢8日出席領取中華民國核能學會頒發的「特殊貢獻獎」，會前接受媒體訪問，回應有關核能及核電廠重啟一事。

針對核三廠重啟，台電預計最快也要到2028年，被外界質疑時間過久。對此，童子賢回應，基本上倡導「核綠共存」，也就是台灣的土地狹小、地狹人稠，台灣本身也不產能源，所以能夠讓核電跟綠電共同並行，是未來一個大的方向。

童子賢表示，至於每個月或每年的進度，因為不是真正在執行的機關，就是希望倡導這個觀念，能夠讓電力更乾淨、更有效率，那執行就讓專業的組織單位去做。

此外，張善政近期指出，核三廠有機會重啟是正面訊息，「但仍要觀察是否玩真的？如果玩假的，台灣會死，會死得很慘」。

對此，童子賢回應，目前有感受到相關的主管機關跟領導人是非常認真的在應對全世界氣候變遷議題，如果要防止氣候變遷，又要能夠提供台灣乾淨跟穩定的能源，「我在想核綠共存是不可避免的，這不是一個人的意見」。而政治層面上的互相攻防都有，自己不會涉入太多。

童子賢致詞表示，早在15至20年前，和碩集團也做過太陽能光電的生意，結果被對岸打得很慘，在虧損30至40億元後選擇退出市場。

童子賢說，退出市場的原因，當然是商業原因，沒有辦法獲利，但也因為接觸了幾年，所以對於太陽能所能展現的能力跟改善的空間，知之甚詳。

因此，童子賢開始計算台灣的土地能夠承擔多少太陽能光電建置？他的結論是「太陽能如果要在台灣完全發展，會是一個偏頗的策略，更會摧毀台灣的農業，而氣候變遷下，農業會是保障糧食安全的戰略型的產業，千萬不能摧毀它（農業）。」

3年前，在尚未知道誰是下一屆總統候選人時，童子賢就提出「核綠共存」主張。他說，對於綠能的發展，有七分期待，但是也有三分懷疑。如果沒有核能的幫忙，綠能恐怕沒有辦法單獨提供乾淨不排碳、同時又是充足穩定跟經濟實惠的電力。

對於目前台灣社會與官方對重啟核二、核三抱持正面態度，童子賢表示，「我認為台灣目前的政策微調、再微調，慢慢的走上正確的路，也就是核綠共存。」

