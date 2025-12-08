台灣不產能源…但產業民生都需要 童子賢再提「核綠共存」是最務實路徑

台灣最快有可能在2027年重啟核電，倡議核綠共存的和碩董事長童子賢8日表示，台灣在經濟發展的同時需要能源，但台灣不生產能源，因此能源的選項顯得非常重要，有人說台灣地狹人稠不適合核能，但他認為不妨參考比利時及瑞士對能源的選擇，歐盟就以實際行動實現「核綠共存」，核綠共存可以在支持台灣經濟發展及民生需求電力的同時，也改善台灣的空汙染。

中華民國核能學會8日舉行第33屆第3次會員大會，童子賢獲頒「特殊貢獻獎」，核能學會理事長葉宗洸表示，童子賢從擔任總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人以來，多次倡議核電對台灣經濟發展的重要性，核能學會理監事會議一致推舉為童子賢為核能學會特殊貢獻獎的獲獎人，自學會成立至今，童子賢是第三位得獎人。

童子賢發表得獎感言時表示，面對全球氣候變遷加劇，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑，他說，總統府成立氣候變遷委員會，除了正規會議外，小組還有每月集會認真追蹤，顯示政府看待氣候問題非常認真，「我很佩服我們現在的領導人是非常認真看待，在氣候變遷這個議題上，台灣所必須要承擔的責任跟台灣自己必須要解決的困境」。

他以電影「明天過後」來說明氣候變遷，調節全球長期氣候的溫鹽洋流曾經在歷史上被打斷，打斷之後，地球寒冷了1200年，童子賢擔心，現代文明因為過度使用石化燃料造成氣候變遷而產生冰山冰蓋融化，打斷溫鹽環流，「我們現代文明會不會重新看到？」他說，很多科學家很憂心，前中研院長李遠哲曾告訴他，「有些時候為了人類的前途，已經不是台灣的前途而已，會憂心到睡不著」。

童子賢說，台灣不產石油、不產煤、不具大規模水力條件，卻同時擁有高度發展的科技產業，因此能源選項格外重要，他指出，美國與歐盟即使自產能源或積極發展再生能源，仍維持一定比例核能，以確保穩定、低碳且具品質的電力。

童子賢以瑞士、比利時為例，說明人口稠密或地形受限的國家仍使用高比例核能，並與水力、太陽能搭配形成穩定、接近零碳的供電模式。

童子賢分享自己過去投入太陽能產業的經驗，「因為接觸了好幾年，所以我對太陽能所能展現的能力跟改善的空間，我知之甚詳」，如果要完全發展太陽光電，「會摧毀台灣的農業，而氣候變遷之後 農業恐怕是臺灣社會保障糧食安全的戰略型的產業，千萬不能去摧毀它」。

童子賢認為，如果沒有核能的幫忙，綠能恐怕無法單獨在台灣完成乾淨不排碳又充穩定、經濟實惠的發電任務，在經數次微後，「我認為台灣在走上一個正確的路，就是核綠共存」，核能與綠能共存，支持台灣電力需求，也同時改善台灣空氣汙染問題。