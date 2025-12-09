聽新聞
觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨

聯合報／ 本報記者吳淑君
台灣老人人口成長快速，已進入超高齡社會。記者邱德祥／攝影
台灣老人人口成長快速，已進入超高齡社會。記者邱德祥／攝影

善終是需要準備的，但國內首例終活調查，卻揭露國人準備嚴重不足；邁入超高齡社會的台灣，一個人的老後，衝擊正步步進逼，簽預立醫療決定或許能扮演「緩衝墊」，相比無效醫療要付出的巨大社會成本，用健保給付預立醫療照護諮商費用又何妨？

邁入超高齡社會會怎樣？走在前面的日本已給出答案。超級老人大國日本，六十五歲老人占總人口近三成，他們遭遇的孤獨死、多死社會（死亡多過出生人數），超高齡社會元年的台灣也正在發生。

日本勞動力告急，長照人才大缺，許多人被迫照顧辭職。高齡單人家庭數量迅速增加，沒有親屬或即使有親戚也不願依賴親屬的人數也在增加。他們住院沒有緊急聯絡人，死後沒人幫忙辦喪禮、火化或其他程序，坊間「高齡者等終身支援事業」應運而生。

業者一收到死訊，聯絡相關人員、代辦喪禮、解約手機等，協助「登出」人間。日本政府預料這類需求未來會大增，去年訂出高齡者等終身支持事業者指導方針，規範業者也保護老人死後尊嚴。

台灣一人宅今年首季有二四八萬戶，十年間增加近六成，台灣家庭結構已改變，越來越多年輕人不婚不生，可預見的未來，人口必定大減，一個人的老後也不遠了，民眾不知危機將至，賴政府也在狀況外。

生命盡頭，救是愛，不救也是愛，台灣有亞洲第一部病主法，提早簽署就不用給家人帶來困擾，但上路七年，卻只有十二萬多人簽署，卡關主因是做預立醫療照護諮商（ＡＣＰ）要付費。

今日日本，明日台灣，國發會預估二○四七年，台灣老化速度超車日本，超高齡社會衝擊恐又快又猛，很可能拖垮醫療、社福、經濟，打開生死禁忌，為身後事預做安排，是當務之急，提高預立醫療決定簽署率更是重中之重，ＡＣＰ由健保給付是可行解方，門檻可逐步放寬，但要快。

預立醫療 高齡者

相關新聞

陽光行動／預立醫療決定 簽署數沒1％

國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（ＡＤ）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到百分之一。病主法起草人、...

陽光行動／日本死亡教育 納入生活中

在日本，長者會提著菜籃、搭著巴士組團去參觀墓園，在台灣，開口談死都很困難；中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，老盟近...

陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫

新北市是全台老年人口最多的城市，已破八十萬人。二○一七年新北市政府率先推出「晚美人生我做主」，這項計畫發想來自時任老人福...

陽光行動／入棺錄遺言 親自安慰家人

「和光里」有專為生前告別式打造的儀式會場，曾有癌末患者躺在棺材裡，安慰摯愛的家人，「我不希望你們哭得這麼傷心」；也有站在...

陽光行動／猛男抱出場 她向親友道別

在「忘了我記得」秦漢生前告別式客串演司儀的郭憲鴻，真實身分是殯葬業「冬瓜行旅」創辦人，他辦過六場生前告別式，印象最深刻的...

