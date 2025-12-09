陽光行動／猛男抱出場 她向親友道別

在「忘了我記得」秦漢生前告別式客串演司儀的郭憲鴻，真實身分是殯葬業「冬瓜行旅」創辦人，他辦過六場生前告別式，印象最深刻的是為抗癌小天使佩姿，在她廿五歲生日這一天舉辦生前告別式，但他也透露，曾為了舉辦一場生前告別式，遭卅家咖啡館拒絕，業者連這種活動都視為禁忌。

郭憲鴻說，台灣很少辦生前告別式，因為大部分的人對人生沒有想法。「冬瓜行旅」鼓勵辦生前告別式，其實是把喪禮當成教育的過程，而生前告別式可以「透過一個人的死亡，教導活的人好好活著」，最終目的是讓參加者找到人生的意義，每個人都活得很值得，有遺憾也能坦然接受。

郭憲鴻辦過的六場生前告別式中，印象最深刻的是抗癌小天使佩姿這場。

郭憲鴻表示，罹患癌症的佩姿，在廿五歲生日這天在咖啡廳舉辦生前告別式，猛男抱她出場、餐點是她的「人生必吃清單」—珍奶與雞排。最後，親友輪流擁抱她說再見，這是一場充滿歡笑與淚水的生前告別式。

郭憲鴻說，佩姿舉辦生前告別式是因為她愛身邊的人、對人生有所感悟想要跟親友分享，提醒親友生命的意義為自己而活。將死之人說出來的話很有力量，一場成功的生前告別式，會為活著的人帶來強大的力量，甚至改變他們對人生的想法。佩姿的生命雖然停止在廿五歲這一年，但她的愛一直延續著。

「我這輩子滿任性的，我不是個好爸爸、不是個好丈夫，但我想，我是個好人吧？」郭憲鴻認為，秦漢在生前告別式中說出的金句，誠實面對人生，正是他對生前告別式的期待。

生前告別式為何在台灣難推動？郭憲鴻認為根本原因是華人不談死亡，更深層一點探討，台灣人不懂得如何表達愛，更難面對與表達死亡。他建議政府推動生命教育，讓民眾不再視死亡為禁忌、一起翻轉對死亡的恐懼。