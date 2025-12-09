陽光行動／終活人生…笑著說再見 台灣起步慢

「我不是好爸爸、好丈夫，也不是好情人，但我想，我是個好人吧！」華語影集「忘了我記得」，劇中秦漢演的父親辦生前告別式的做法，觸發許多人思考人生謝幕是否應提前排練。超高齡社會來臨，一個人的老後將成趨勢，我們還能笑著說再見？

李秀媛生前告別式 來自父逝的痛與遺憾

廿年前，旅遊節目主持人李秀媛舉辦生前告別，轟動一時；十年前，宜蘭縣政府出借殯葬所禮廳要幫民眾辦生前告別式，震撼各界，但都未能帶動風潮；近年來，民團、殯葬業者加入推廣，還有生前告別式體驗服務，社會氛圍悄然改變。然而，相對日本「終活」廣為流行，台灣還在起步，甚至「阻礙」重重。

李秀媛回憶，當年為穩住父親癌症病情，她四處求神問卜，甚至以長年不吃牛肉換取延壽，父親抗癌兩年多離世。父親生性保守，不願拖累家人，生前沒有留下任何後事交代，也來不及讓他知道大家有多愛他，成了她心中最深的遺憾。

父親過世不久，台北市社會局推廣生前告別式邀她代言，希望藉由她的影響力，讓大眾學習面對與理解死亡。李秀媛親自規畫了一場充滿陽光與歡笑的生前告別式，要求所有來賓穿上彩色的衣服，寫下對她的評語，「只能寫好的，不能寫壞的」，那一疊厚厚的書籤，她至今仍然珍藏著。

李秀媛說，多年過去，她對生死看得更豁達，也會定期更新遺囑。但台灣社會至今仍普遍忌諱談論死亡，要真正做到「生前告別」並不容易。

阿月姐生命祝福會 回看一生滿滿淚與愛

不過，近年，社會氛圍悄悄轉變。阿月姐去年滿六十六歲生日前，為自己辦一場生前告別式，阿月姐說，她的爸爸六十三歲那年肝癌去世，她的肝也不太好，死亡陰影如影隨形，她要趁身體健康辦生前告別式，但孩子覺得觸霉頭不同意，後來改名為生命祝福會。

她完成一生影片回顧，邀親友、同事參加。她是單親媽媽，當年帶著僅九歲的兒子和六歲女兒，最困難的時候是四姊夫伸出援手，生病的四姊夫插著鼻胃管現身，讓她很感動，她當面向四姊夫道謝，女兒哭了，同事也掉淚，回看自己一生雖然坎坷卻是成功的。

阿月姐說，她有個「單程行李箱」，裡頭有遺照、衣服、家書、遺囑，面對死亡她都準備好了，如果生命夠長，以後每十年要再辦一次生前告別式。

「和光里」練習說再見 四年逾九百人次體驗

「和光里」推出生前告別式、躺棺等服務，四年來，超過九百人次體驗。一名癌末患者帶著全家一起來練習說再見，那場告別體驗，也是他留給家人最溫柔的道別。

日本比台灣早廿年邁入超高齡社會，「終活」（臨終準備）幾乎已成全民運動，台灣高齡化速度預計二○四七年將超車日本。但年初全台首例終活調查，得出結果竟是準備嚴重不足，做這項調查的蓮花基金會代理執行長陳福森直言，這是警訊。