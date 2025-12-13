聽新聞
海基會：曾「航空雙掛號」發函小紅書母公司

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
海基會祕書長羅文嘉12日證實曾發函給小紅書母公司，使用的是航空雙掛號，但究竟函文有無提到改善的期限與預告後續措施，則未有透露。記者廖士鋒／攝影
內政部日前宣布對小紅書封鎖一年，並指出先前由海基會發函給小紅書母公司但未獲回應。海基會昨天證實有透過航空雙掛號發函，相關行政文書明確請該公司就檢舉的案件作說明，但究竟函文有無提到改善的期限與預告後續措施，則未有透露。

內政部日前指出，今年十月十四日政府透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為。海基會祕書長羅文嘉昨天下午在例行背景說明會上，面對媒體詢問小紅書的情況，回應指出，海基會按照兩岸相關協議，接受各單位、行政部門機關、法院的行政文書或司法文書送達，這按照兩會協定是海基會負責送達，所以行政院希望請小紅書母公司說明有關民眾檢舉詐欺案件，海基會十月收到行政院希望海基會協助文書送達，有送達，後續事情是行政院辦理，所知道的是小紅書公司沒有任何回應。

至於送達方式，羅文嘉說是「航空雙掛號」。

而文書內容是否有明確提到某時期內若無改善會限制接取、停止解析或其他做為？羅文嘉僅表示，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明、函覆，但有沒有時間，「我沒有（說明），因為牽涉到行政文書內容，我們只是負責轉達的單位」，但內文有明確請該公司做意見回覆。

羅文嘉也未具體回覆媒體詢問，海基會是否曾與其他大陸公司如字節跳動等進行過聯繫，他僅說海基會任務是文書送達，不包括每個案子處理。

