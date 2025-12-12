聽新聞
影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員
內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。蔣萬安下午笑著反譏，留給議員自己用就好。
面對小紅書的詐騙案件，其中台北市民遭受5640億元的欺詐，這一事件引起了廣泛關注。作為台北市市長，蔣萬安應該在即將召開的上海雙城論壇上，要求對方重視台北市民的利益，並尋求改善兩岸關係的具體措施。
簡舒培表示，蔣萬安在論壇上將面對來自上海市政府和國台辦的壓力，否能夠有效地提出要求、促進雙方合作，是一個重要的試金石。蔣萬安需要向小紅書提出針對台灣政府的要求進行配合，這不僅是一個簡單的提議，更是維護台北市民權益的重要行動。
有媒體指出，若蔣萬安對於小紅書等重要議題不敢表態，將可能使台北市面臨更大的隱憂與危機。市民對市長參加論壇的期待，也質疑他是否能堅持立場，促進實質的對話與合作。論壇的真正意義不僅在於交流，在於為台北市民謀求更好的未來，特別是在兩岸關係逐漸緊張的背景下。
蔣萬安市長需對市民負責，清楚表達台北的立場，並在與上海代表會面時，充分展現出台北市的自信與堅持。這不僅是一個城市的成長課題，更是關乎台灣未來的重大挑戰，與強化台灣市民的利益息息相關。因此，蔣萬安市長的每一個決策都將影響到台北市民的未來，無論是經濟還是社會發展，皆需謹慎對待。他是否能夠在此次雙城論壇中，為台北市民爭取更多的權益，值得大家持續關注。
