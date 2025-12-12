證實海基會曾發函給小紅書母公司 羅文嘉：航空雙掛號發函

內政部日前宣布對小紅書封鎖一年，也就是限制接取、停止解析，並指出先前由海基會發函給小紅書母公司但未獲回應。而海基會12日證實有透過航空雙掛號發函，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明，不過究竟函文有無提到改善的期限與預告後續措施，則未有透露。

先前內政部指出，今年10月14日政府透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為。海基會祕書長羅文嘉12日下午在例行背景說明會上，面對媒體詢問小紅書的情況，回應指出，海基會按照兩岸相關協議，接受各單位、行政部門機關、法院的行政文書或司法文書送達，這按照兩會協定是海基會負責送達，所以行政院希望請小紅書母公司說明有關民眾檢舉詐欺案件提供說明，海基會10月收到行政院希望海基會協助文書送達，有送達，後續事情是行政院辦理，所知道的是小紅書公司沒有任何回應。

至於送達方式，羅文嘉說是「航空雙掛號」。

而文書內容是否有明確提到某時期內若無改善會限制接取、停止解析或其他做為？羅文嘉則僅表示，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明、函覆，但有沒有時間，「我沒有（說明），因為牽涉到行政文書內容，我們只是負責轉達的單位」，但內文有明確請該公司做意見回覆。

羅文嘉也並未具體回覆媒體詢問，海基會是否曾與其他大陸公司如字節跳動等進行過聯繫，他僅說海基會任務是文書送達，並不包括每個案子處理，這是相關部會的工作。

此外他還進一步說明，去年一整年小紅書涉及刑事詐騙案一共950件，包含假網拍、假交友、假投資、假的色情應召、假的分期付款等，今年1至9月有703件。詐欺案之外還有涉及違反著作權、妨害名譽案、違反洗錢防制法案、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像、背信、偽造文書等，相關案件2024年23件、2025前9月20件。