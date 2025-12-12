快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

苗博雅要蔣萬安去上海小紅書公司 侯漢廷揭中央要先做這事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷（右）今到中廣新聞網「千秋萬事」節目接受主持人王淺秋（左）專訪。圖／取自YouTube「中廣新聞網」
新黨北市議員侯漢廷（右）今到中廣新聞網「千秋萬事」節目接受主持人王淺秋（左）專訪。圖／取自YouTube「中廣新聞網」

內政部禁「小紅書」一年，社民黨北市議員苗博雅昨要市長蔣萬安月底赴雙城論壇時，也應拜訪小紅書公司、籲配合打詐。新黨北市議員侯漢廷今說，中央如果沒來拜託北市府轉交這封信，北市府也無權幫中央去聯絡小紅書公司，否則又要被說是越權。

侯漢廷接受王淺秋廣播節目專訪表示，「小紅書這題，根本就是民進黨的刻意設局」，內政部長劉世芳稱多次聯絡小紅書，行政院長卓榮泰稱對方「已讀不回」，侯質疑這句根本是謊話，如何證明對方已讀？

侯漢廷說，內政部目前只出示10月14日去函小紅書，透過海基會來轉達，到底是去函幾次？海基會真的有去函、有聯絡到對岸的海協會？海協會有把信送給小紅書嗎？國台辦日前說，海基跟海協會早就斷絕往來，因為民進黨不承認九二共識。侯直言，民進黨明知海基會跟海協會無法溝通，還讓海基會去聯絡，根本就是作局。

他指出，就算小紅書公司有收到信，民進黨政府給的時間從10月上旬到12月初，期間還要透過海基會、海協會，加上對方是一家跨國互聯網公司，行政流程比較長，一個多月沒回覆就採取最嚴厲的全面封殺，不符合比例原則，更像是趕業績，「為封而封」。

侯漢廷認為，蔣萬安有機會可跟上海反映，因為兩岸斷絕了中央層級的往來，雙城論壇是目前唯一的官方兩岸交流的管道，如果能夠證明比海基會、海協會、陸委會更有用，這才是雙城論壇的價值。中央如果沒來拜託北市府轉交這封信，北市府也無權幫中央去聯絡小紅書公司，否則又要被說是越權。

小紅書 打詐

延伸閱讀

「抗中保台」要玩不通了？ 侯漢廷：當賴清德的兵是去送死

苗博雅要蔣萬安上海拜訪小紅書 北市：中央打詐不力要市府出頭

議員喊赴陸要小紅書配合 蔣萬安：不支持雙城論壇，又要求反映

議員稱心衛中心社工缺額多 蔣萬安：持續招募人力

相關新聞

苗博雅要蔣萬安去上海小紅書公司 侯漢廷揭中央要先做這事

內政部禁「小紅書」一年，社民黨北市議員苗博雅昨要市長蔣萬安月底赴雙城論壇時，也應拜訪小紅書公司、籲配合打詐。新黨北市議員...

苗博雅要蔣萬安上海拜訪小紅書 北市：中央打詐不力要市府出頭

內政部禁大陸APP小紅書一年，北市議員苗博雅要求市長蔣萬安月底赴上海雙城論壇，應拜訪小紅書位於上海的公司，請遵守台灣打詐...

我封鎖小紅書一年 國台辦批反民主…劉世芳強調依法處置

我國內政部刑事局日前以反詐、資安問題，封鎖小紅書一年，國台辦批民進黨名為反詐，實為反民主。內政部長劉世芳說，國台辦說法由...

議員喊赴陸要小紅書配合 蔣萬安：不支持雙城論壇，又要求反映

大陸「小紅書」因涉多起詐騙案，且業者迄今沒配合執法，內政部因此宣布對其網站停止解析、限制接取1年，台北市長蔣萬安開嗆「反...

小紅書爭議互嗆 陸委會：國台辦被問是否開放臉書時講不出話

內政部最近對小紅書實施「停止解析」與「限制接取」一年，遭大陸國台辦發言人陳斌華10日批評這在台灣難以服眾、遭到島內（指台...

苗博雅要求去上海小紅書公司呼籲「打詐」 蔣萬安回應了

中央封禁「小紅書」引熱議，社民黨議員苗博雅今質詢要求台北市長蔣萬安到上海雙城論壇時，也應赴上海小紅書公司呼籲配合打詐。蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。