苗博雅要蔣萬安去上海小紅書公司 侯漢廷揭中央要先做這事

內政部禁「小紅書」一年，社民黨北市議員苗博雅昨要市長蔣萬安月底赴雙城論壇時，也應拜訪小紅書公司、籲配合打詐。新黨北市議員侯漢廷今說，中央如果沒來拜託北市府轉交這封信，北市府也無權幫中央去聯絡小紅書公司，否則又要被說是越權。

侯漢廷接受王淺秋廣播節目專訪表示，「小紅書這題，根本就是民進黨的刻意設局」，內政部長劉世芳稱多次聯絡小紅書，行政院長卓榮泰稱對方「已讀不回」，侯質疑這句根本是謊話，如何證明對方已讀？

侯漢廷說，內政部目前只出示10月14日去函小紅書，透過海基會來轉達，到底是去函幾次？海基會真的有去函、有聯絡到對岸的海協會？海協會有把信送給小紅書嗎？國台辦日前說，海基跟海協會早就斷絕往來，因為民進黨不承認九二共識。侯直言，民進黨明知海基會跟海協會無法溝通，還讓海基會去聯絡，根本就是作局。

他指出，就算小紅書公司有收到信，民進黨政府給的時間從10月上旬到12月初，期間還要透過海基會、海協會，加上對方是一家跨國互聯網公司，行政流程比較長，一個多月沒回覆就採取最嚴厲的全面封殺，不符合比例原則，更像是趕業績，「為封而封」。

侯漢廷認為，蔣萬安有機會可跟上海反映，因為兩岸斷絕了中央層級的往來，雙城論壇是目前唯一的官方兩岸交流的管道，如果能夠證明比海基會、海協會、陸委會更有用，這才是雙城論壇的價值。中央如果沒來拜託北市府轉交這封信，北市府也無權幫中央去聯絡小紅書公司，否則又要被說是越權。