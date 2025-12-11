苗博雅要蔣萬安上海拜訪小紅書 北市：中央打詐不力要市府出頭

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員苗博雅質詢台北市長蔣萬安（左）指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求，蔣萬安則回覆「該反映的我們會反映。記者林俊良／攝影
內政部禁大陸APP小紅書一年，北市議員苗博雅要求市長蔣萬安月底赴上海雙城論壇，應拜訪小紅書位於上海的公司，請遵守台灣打詐專法、在台設立代表。北市府副發言人蔡畹鎣今翻出過去苗評論雙城應停辦的言論反擊，表示中央打詐不力，就要市府去雙城講，「何止雙標，根本是沒有標準。」

蔡畹鎣說，市長蔣萬安備詢時直言「該反映會反映」，但反觀民進黨政府，臉書在台灣落地設點多久了，民進黨政府又在臉書追回多少詐騙金流？苗議員的言行不只自打嘴巴，還把民進黨政府的臉也打腫。

蔣萬安今天赴議會總質詢，曾讓民進黨禮讓參選大安區立委的社民黨議員苗博雅質詢打詐議題，表示全台灣小紅書用戶約300萬人，其公司就位於上海，建議蔣月底參加雙城論壇，應拜訪小紅書公司呼籲配合台灣打詐。蔣萬安表示，該反映一定會反映。

市府副發言人蔡畹鎣也反問議員苗博雅，何不自己出席雙城論壇？尤其議員先前說「是我就停辦雙城論壇」、極力反對蔣市長出席，現在中央打詐不力就要北市府去雙城論壇講，何止是雙重標準，根本就是沒有標準。

對於苗博雅議員想護航中央小紅書禁令是為打詐，蔡畹鎣表示，事實是行政院長卓榮泰說「衝擊台灣的言論自由」、立委沈伯洋說小紅書的國安疑慮，再到內政部長劉世芳強扯澳洲的16歲以下網路禁令是「世界潮流」做背書，都一再證實「打詐」只是藉口，中央禁小紅書別有用心。

蔡質疑，苗議員此時急著替中央洗地？難道是迫不及待把自己定位成側翼？

