我封鎖小紅書一年 國台辦批反民主…劉世芳強調依法處置

我國內政部刑事局日前以反詐、資安問題，封鎖小紅書一年，國台辦批民進黨名為反詐，實為反民主。內政部長劉世芳說，國台辦說法由陸委會回應，而內政部、警政署及刑事局的做法從頭到尾都一致，是依詐欺犯罪危害防制條例第42條處置，法律依據非常明確。

劉世芳今出席內政部部務會報會後記者會，她說，刑事局是司法警察機關，可依打詐條例第42條處理詐欺網站，雖然小紅書在台灣沒有落地，但他們認為可以做概括性、緊急處置。