議員喊赴陸要小紅書配合 蔣萬安：不支持雙城論壇，又要求反映

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市議員苗博雅質詢台北市長蔣萬安（左）指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求，蔣萬安則回覆「該反應的我們會反應」，他反擊表示，議員一直不支持舉辦雙城論壇，又要求反映，希望立場能夠一致。記者林俊良／攝影
大陸「小紅書」因涉多起詐騙案，且業者迄今沒配合執法，內政部因此宣布對其網站停止解析、限制接取1年，台北市長蔣萬安開嗆「反中反到自己變成共產黨」，引起爭論。社民黨北市議員苗博雅今天向台北市長蔣萬安質詢指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求，蔣萬安則回覆「該反應的我們會反應」，他反擊表示，議員一直不支持舉辦雙城論壇，又要求反映，希望立場能夠一致。

苗博雅表示，看到蔣萬安三度受訪批評中央「停止解析」小紅書網站，更喊話要檢視打詐政策。而打詐專法通過後，全國詐騙財損降低，台北市卻成為全國詐騙熱區，11月財損跟受理案件數名列前茅。蔣萬安則說，北市打詐攔阻的金額也是六都最高。苗博雅隨即指出，小紅書目前完全沒有配合政府通報。下架詐騙廣告、停權詐騙帳號連抖音都能配合，但小紅書從沒配合過。蔣萬安回應，這也要看Meta平台詐騙金額多大，他要為北市警局說句話，警方努力在臉書上抓詐騙，但通報中央後中央卻不罰。

大陸「小紅書」因涉多起詐騙案，且業者迄今沒配合執法，內政部因此宣布對其網站停止解析、限制接取1年，台北市長蔣萬安開嗆「反中反到自己變成共產黨」，引起爭論。社民黨北市議員苗博雅今天向蔣萬安質詢指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求。記者林俊良／攝影
