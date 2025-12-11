小紅書爭議互嗆 陸委會：國台辦被問是否開放臉書時講不出話

內政部最近對小紅書實施「停止解析」與「限制接取」一年，遭大陸國台辦發言人陳斌華10日批評這在台灣難以服眾、遭到島內（指台灣）各界強烈的反對，而陸委會11日回嗆，「當對岸的發言人被問到說你怎麼不開放臉書的時候，就一直吞吞吐吐講不出話來，聽君一席話，還是一席話」。

陸委會副主委梁文傑┌1日說，這一次針對小紅書的這個處置，內政部跟警政署是針對打詐，「我們認為跟所謂什麼兩岸政策、兩岸關係是沒有關係的」。他指，國內幾個市占率很大的平台，譬如說Meta、Google和Line這些，台灣的警方都找得到對象，當發生詐騙案的時候，警方知道去找Meta的誰或是Meta的哪個單位要他們去下架，或者是把這些詐騙訊息刪除，要開罰的時候，也知道罰單要寄到哪裡，所以Meta、Google和Line等基本上都有遵循打詐條例的規定，「但是小紅書沒有」，所以我們警方在處理詐騙案件的時候，不知道要跟誰聯絡，要開罰的時候，也不知道要罰誰。

他再度提出警政署的數據，去年1月到今年11月涉及小紅書的詐騙案有1706件，「這1706件，你是完全沒有辦法跟小紅書溝通，沒有辦法叫他們配合，這樣的狀況，我認為政府機關是應該要做出處置」。他強調這個事情並不是針對哪一個國家的APP，「對岸一直要把這個事情講成是什麼要刻意製造訊息繭房，不讓台灣人了解大陸的真相，大家昨天在記者會也看到了，當對岸的發言人被問到怎麼不開放臉書的時候，就一直吞吞吐吐講不出話來，聽君一席話，還是一席話，就這樣，講半天」。

而就賴總統先前表示，台灣的經濟成長率今年可望達到7.37%，他願意幫助中國解決經濟問題，不過昨天國台辦說台灣的GDP不如大陸很多省、不知賴哪來的自信，就此梁文傑說，確實因為大陸經濟發展的關係、且人口比我們多太多，幾乎沒有哪個省的人口是比台灣少的，有些經濟發達的省份，確實總GDP量超過台灣，譬如說江蘇、廣東，但以整個大陸來講，人均GDP大概是13,800美元左右，台灣是已經到38,000美元，所以人均台灣還是遠勝大陸。