苗博雅要求去上海小紅書公司呼籲「打詐」 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員苗博雅今要求蔣萬安到上海雙城論壇時，也應赴小紅書公司呼籲配合打詐。記者林俊良／攝影
中央封禁「小紅書」引熱議，社民黨議員苗博雅今質詢要求台北市長蔣萬安到上海雙城論壇時，也應赴上海小紅書公司呼籲配合打詐。蔣萬安表示，該反應一定會反應，「但我覺得很奇怪，議員不支持雙城論壇又要我去雙城論壇反應」。

苗博雅指出，網路平台配合下架詐騙廣告，包含Meta（FB、IG、Threads）有11萬2054件、Line有9萬2831件、Google有4472件、抖音1萬件以上，但小紅書卻一件都沒有，但蔣近日對於小紅書言論卻隻字未提，業者應該要配合政府打詐，且小紅書在國安局15項資安檢測，沒有一項合格。

苗博雅說，全台灣的小紅書用戶約有300萬人，而其公司位置就位於上海，月底蔣也要參加雙城論壇，詢問其願意為這些用戶，去拜訪這間公司，呼籲其配合台灣打詐，遵守相關法律，「既然每任市長都說雙城論壇是很棒溝通管道，那就讓大家看看多棒，不要都行禮如儀。」

蔣萬安表示，該反應他會來反應，且任何社群都有義務配合打詐，但標準要一致，例如北市警察局很認真在臉書抓打詐，但中央卻不願開罰，法規不能雙標。更反嗆苗博雅，「該反應會反應，但我覺得很奇怪，議員不支持雙城論壇又要我去雙城論壇反應，所以立場要一致。」

國民黨議員曾獻瑩也說，應先邀請所有的民進黨議員先向在台灣有設子公司，涉及的金額更大、詐騙案件更多的臉書索賠，大家在一起到上海市政府喊話，兩件事情用同樣的標準誰不敢做，「誰就是龜孫子囉。」

小紅書 打詐 雙城論壇 蔣萬安 苗博雅 詐騙 國民黨

