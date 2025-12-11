綠議員要求雙城論壇反應小紅書打詐 蔣萬安喊雙標：又反對又要反應

台北市政府向陸委會申請，台北市長蔣萬安將於12月27、28日赴上海出席雙城交流，陸委會同意放行。民進黨台北市議員簡舒培呼籲蔣萬安，台北市因小紅書受詐騙金額就高達5千萬，既然要去雙城論壇，就喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司。對此，台北市長蔣萬安今赴市議會總質詢前受訪回應，民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要求去上海雙城論壇反應小紅書的事情，立場前後矛盾，是雙重標準。

蔣萬安被問到今年雙城論壇是否已經確定12月27日、28日舉辦，壓縮成兩天一夜是否受到政治干擾？蔣萬安表示，雙城論壇今年底12月大概原則上就是落在這個區間，當然還會做最後確認，還是希望能夠順利舉行，也針對幾項市政議題，與上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。