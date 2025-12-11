小紅書禁令滿1周還沒封鎖？醫諷「更多人使用」 一票舉手：我也下載了

內政部上周宣布社群平台「小紅書」因資安有疑慮，要求改善也無回應，將封鎖一年。胸腔重症科醫師蘇一峰今（11）日於臉書發文，提到小紅書禁令已發布一周，但目前不需翻牆仍可使用，分析兩種可能性，並指出政府出這一招，「結果是更多人使用小紅書」。

刑事局4日舉行記者會，指出在台用戶超過300萬人的「小紅書」，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多，造成財損達2.4億元，內政部依法將小紅書封鎖一年，後續將視對方是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保國人數位安全，再研議處置方式。

蘇一峰在臉書表示，小紅書禁令宣布後已滿一周，然而現在實際測試，仍能用手機使用，且不需翻牆。他分析有兩個可能，一是技術層面無法阻擋，二是封鎖令形成大逆風，導致政府猶豫是否要執行。他接著更語帶諷刺地說，「政府這一波操作下來，結果是更多人使用小紅書」。

此文引起不少原非小紅書使用者的網友共鳴，「本來已經刪了，因為這樣又下載了」、「在好奇的情況下今天下載了小紅書，看看是什麼魅力引起民進黨要禁它一年」、「我下載了，就像當初的金庸部分小說(像射鵰)，越禁越想看」、「本來沒下載，禁令後就下載，每天登進去看還能不能連」。

也有人感受到小紅書最近確實不太穩，「一天常掛10幾個小時大概有半個小時斷網」。另有網友推測目前還能觀看的原因，「政府當然有能力『封鎖』小紅書，現在之所以還能用APP瀏覽小紅書，必然是政府還在觀察輿論方向，還沒有『落實』封鎖」、「目前尚無法源直接擋IP」。