快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

聽新聞
0:00 / 0:00

小紅書禁令滿1周還沒封鎖？醫諷「更多人使用」 一票舉手：我也下載了

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部日前宣布將禁用小紅書一年，並觀察未來是否改善，否則考慮「直接斷掉」。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
內政部日前宣布將禁用小紅書一年，並觀察未來是否改善，否則考慮「直接斷掉」。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

內政部上周宣布社群平台「小紅書」因資安有疑慮，要求改善也無回應，將封鎖一年。胸腔重症科醫師蘇一峰今（11）日於臉書發文，提到小紅書禁令已發布一周，但目前不需翻牆仍可使用，分析兩種可能性，並指出政府出這一招，「結果是更多人使用小紅書」。

刑事局4日舉行記者會，指出在台用戶超過300萬人的「小紅書」，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多，造成財損達2.4億元，內政部依法將小紅書封鎖一年，後續將視對方是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保國人數位安全，再研議處置方式。

蘇一峰在臉書表示，小紅書禁令宣布後已滿一周，然而現在實際測試，仍能用手機使用，且不需翻牆。他分析有兩個可能，一是技術層面無法阻擋，二是封鎖令形成大逆風，導致政府猶豫是否要執行。他接著更語帶諷刺地說，「政府這一波操作下來，結果是更多人使用小紅書」。

此文引起不少原非小紅書使用者的網友共鳴，「本來已經刪了，因為這樣又下載了」、「在好奇的情況下今天下載了小紅書，看看是什麼魅力引起民進黨要禁它一年」、「我下載了，就像當初的金庸部分小說(像射鵰)，越禁越想看」、「本來沒下載，禁令後就下載，每天登進去看還能不能連」。

也有人感受到小紅書最近確實不太穩，「一天常掛10幾個小時大概有半個小時斷網」。另有網友推測目前還能觀看的原因，「政府當然有能力『封鎖』小紅書，現在之所以還能用APP瀏覽小紅書，必然是政府還在觀察輿論方向，還沒有『落實』封鎖」、「目前尚無法源直接擋IP」。

小紅書 打詐 蘇一峰 資安

延伸閱讀

小紅書害北市損失5000萬！綠籲蔣萬安雙城論壇別當「龜孫子」

手機資料小紅書全傳大陸 內政部：兩岸網路唯一直通的高速公路

內政部封小紅書惹議 王世堅憂：犧牲台灣最引以為傲的民主自由

因小紅書被禁氣炸 應曉薇女兒喊台灣是「極權國家」遭批

相關新聞

小紅書禁令滿1周還沒封鎖？醫諷「更多人使用」 一票舉手：我也下載了

內政部上周宣布社群平台「小紅書」因資安有疑慮，要求改善也無回應，將封鎖一年。

綠議員要求雙城論壇反應小紅書打詐 蔣萬安喊雙標：又反對又要反應

台北市政府向陸委會申請，台北市長蔣萬安將於12月27、28日赴上海出席雙城交流，陸委會同意放行。民進黨台北市議員簡舒培呼...

民進黨要求雙城論壇反映小紅書詐騙...蔣萬安8個字反擊

台北上海雙城論壇，市長蔣萬安預計12月27、28日赴上海交流，陸委會昨也火速通過。北市長蔣萬安今天被媒體問及陸委會這麼快...

小紅書害北市損失5000萬！綠籲蔣萬安雙城論壇別當「龜孫子」

雙城論壇確定將於27、28日登場，而近日遭內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，而該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長...

手機資料小紅書全傳大陸 內政部：兩岸網路唯一直通的高速公路

內政部暫行封鎖小紅書一年，遭質疑言論自由走回頭路。內政部政務次長馬士元表示今解釋為何只有小紅書被禁，說「小紅書是兩岸目前...

綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，部長劉世芳與北市長蔣萬安隔空開嗆，民進黨議員何孟樺稱蔣萬安掩護詐騙集團。爭取參選港湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。