快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

民進黨要求雙城論壇反映小紅書詐騙...蔣萬安8個字反擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢備詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢備詢。記者林麗玉／攝影

台北上海雙城論壇，市長蔣萬安預計12月27、28日赴上海交流，陸委會昨也火速通過。北市長蔣萬安今天被媒體問及陸委會這麼快審過，是否不安好心？還有綠議員要蔣到上海反映小紅書詐騙。蔣說，民進黨議員一方面反對辦雙城，一方面又要我反映小紅書，立場「前後矛盾、雙重標準。」

蔣萬安今天赴議會總質詢備詢，媒體問蔣萬安，今年雙城論壇是否已經確定12月27日、28日舉辦？壓縮成兩天一夜是否受到政治干擾？蔣萬安說，

雙城論壇今年底12月大概原則上就是落在這個區間，不過當然還會做最後確認，還是還是希望能夠順利舉行，也針對幾項市政議題，與上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。

媒體追問，陸委會很快審查通過是否不安好心？蔣萬安說，我們一切就是照規定、照持續進行，不僅是陸委會，還會有相關其他中央部會審查，希望能在一定期程內完成程序。

另外，媒體問，民進黨議員簡舒培要蔣萬安到上海去反映小紅書的詐騙問題，蔣萬安說，民進黨議員一方面反對我們辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢備詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢備詢。記者林麗玉／攝影

小紅書 打詐

延伸閱讀

小紅書害北市損失5000萬！綠籲蔣萬安雙城論壇別當「龜孫子」

綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

兩岸12月盛事 企業家峰會、雙城論壇接力登場

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定！蔣萬安「這2天」將赴上海交流

相關新聞

民進黨要求雙城論壇反映小紅書詐騙...蔣萬安8個字反擊

台北上海雙城論壇，市長蔣萬安預計12月27、28日赴上海交流，陸委會昨也火速通過。北市長蔣萬安今天被媒體問及陸委會這麼快...

小紅書害北市損失5000萬！綠籲蔣萬安雙城論壇別當「龜孫子」

雙城論壇確定將於27、28日登場，而近日遭內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，而該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長...

手機資料小紅書全傳大陸 內政部：兩岸網路唯一直通的高速公路

內政部暫行封鎖小紅書一年，遭質疑言論自由走回頭路。內政部政務次長馬士元表示今解釋為何只有小紅書被禁，說「小紅書是兩岸目前...

綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，部長劉世芳與北市長蔣萬安隔空開嗆，民進黨議員何孟樺稱蔣萬安掩護詐騙集團。爭取參選港湖...

禁小紅書惹議…國台辦批反民主 劉世芳：依法行政

內政部宣布禁「小紅書」一年，台北市長蔣萬安批民進黨別雙標，反中反到自己變成共產黨。內政部長劉世芳昨表示，詐欺犯罪危害防制...

政府封小紅書程序遭質疑 刑事局：依詐防條例「緊急處置」

政府對小紅書停止解析，不少立委今在立法院內政委員會提出質疑。刑事局表示，小紅書近兩年有1706件詐騙案，政府通知小紅書未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。