民進黨要求雙城論壇反映小紅書詐騙...蔣萬安8個字反擊
台北上海雙城論壇，市長蔣萬安預計12月27、28日赴上海交流，陸委會昨也火速通過。北市長蔣萬安今天被媒體問及陸委會這麼快審過，是否不安好心？還有綠議員要蔣到上海反映小紅書詐騙。蔣說，民進黨議員一方面反對辦雙城，一方面又要我反映小紅書，立場「前後矛盾、雙重標準。」
蔣萬安今天赴議會總質詢備詢，媒體問蔣萬安，今年雙城論壇是否已經確定12月27日、28日舉辦？壓縮成兩天一夜是否受到政治干擾？蔣萬安說，
雙城論壇今年底12月大概原則上就是落在這個區間，不過當然還會做最後確認，還是還是希望能夠順利舉行，也針對幾項市政議題，與上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。
媒體追問，陸委會很快審查通過是否不安好心？蔣萬安說，我們一切就是照規定、照持續進行，不僅是陸委會，還會有相關其他中央部會審查，希望能在一定期程內完成程序。
另外，媒體問，民進黨議員簡舒培要蔣萬安到上海去反映小紅書的詐騙問題，蔣萬安說，民進黨議員一方面反對我們辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。
