小紅書害北市損失5000萬！綠籲蔣萬安雙城論壇別當「龜孫子」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙城論壇確定將於27、28日登場，而近日遭內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，議員簡舒培盼，蔣萬安雙城論壇向對岸喊話共同打詐。本報資料照片

雙城論壇確定將於27、28日登場，而近日遭內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，而該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安，北市因小紅書受詐騙金額就高達5000萬，竟然都要去雙城論壇，應要喊話上海政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。

台北市政府昨正式向陸委會提出申請，將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流，預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，不過從往年3天2夜變成2天1夜，也讓藍營質疑是中央讓蔣穿小鞋。

民進黨議員簡舒培說，近日總質詢面對此議題，蔣萬安、林奕華都不斷強調並沒有被中央打壓，不明白為何卡關的是上海方，藍營卻要一直把責任怪給中央政府，本來9月就要舉辦，MOU、簽證都已給了，卻臨時卡關，甚至傳出來國台辦要蔣做一些政治承諾，但蔣沒有明確表態，導致延宕至今，甚至砍成2天1夜，「是上海給蔣萬安穿小鞋」。

而近日內政部暫行封鎖小紅書一年，引發爭議，簡舒培也說，打詐是重中之重，光是這兩年在台北市因小紅書遭詐騙的金額就高達5000多萬，而小紅書公司位置就是在上海，身為台北市大家長，蔣也應嚴正向上海台辦、市政府表態，呼籲共同打詐，更應來台設子公司，「不要到上海就變龜孫子，什麼事都不敢講」，要幫廣大台灣民眾爭取權益。

小紅書 打詐

