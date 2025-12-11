快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。報系資料照／記者楊正海攝影
台北市長蔣萬安。報系資料照／記者楊正海攝影

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，部長劉世芳與北市長蔣萬安隔空開嗆，民進黨議員何孟樺稱蔣萬安掩護詐騙集團。爭取參選港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安批何，指何孟樺認為11月財損60億，顯示政府打詐有成果，並批蔣對中央打詐努力視而不見，是「被豬油蒙了心」。

陳冠安也引用高嘉瑜日前的話問何：「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」。當全國詐損高達60億，當台南詐損單月增加32.3%，成千上萬民眾仍飽受詐騙威脅時，賴清德政府的表現，「能叫打詐有成？」

陳也舉今年2月時，詐損早就下降到60億，但接下來幾個月，詐損逐月上升到近90億，到下半年才又逐步下滑。「先升後降，叫做打詐政績？政府好棒棒？ 」

「數字會說話，孟樺說夢話，對詐騙視而不見，正是人民最痛恨的。」陳冠安說，反觀被何孟樺罵到破頭的台北市，10月份是全國查獲詐團和查扣不法所得最多的縣市，分別高達112團1052人和2.21億元。「然後蔣萬安市長被指責是協助詐騙集團、掩護詐騙集團？」

陳說，若民進黨政府一心只顧打詐，動機全無意識形態，會出現當年唐鳳說「我們網路自由，不能隨便去封一頁式廣告」，然後放任詐騙橫行？現在則說要禁社群平台就禁？這事，連高嘉瑜都重提點名批評。

陳說，當年不禁一頁式廣告，如今秒禁小紅書？打詐絕對要做，但以打詐之名行意識形態之實，對人民苦痛視而不見，這叫做被地溝油蒙了心。

小紅書 打詐

延伸閱讀

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定！蔣萬安「這2天」將赴上海交流

就職將滿3周年談北市塞車 蔣萬安提「上任第一周」就做這件事

談就職3周年施政 蔣萬安霸氣回：絕對沒辜負市民的託付期待

回擊蔣萬安批雙標 劉世芳：禁小紅書是依法行政

相關新聞

綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，部長劉世芳與北市長蔣萬安隔空開嗆，民進黨議員何孟樺稱蔣萬安掩護詐騙集團。爭取參選港湖...

禁小紅書惹議…國台辦批反民主 劉世芳：依法行政

內政部宣布禁「小紅書」一年，台北市長蔣萬安批民進黨別雙標，反中反到自己變成共產黨。內政部長劉世芳昨表示，詐欺犯罪危害防制...

政府封小紅書程序遭質疑 刑事局：依詐防條例「緊急處置」

政府對小紅書停止解析，不少立委今在立法院內政委員會提出質疑。刑事局表示，小紅書近兩年有1706件詐騙案，政府通知小紅書未...

內政部封小紅書惹議 王世堅憂：犧牲台灣最引以為傲的民主自由

內政部近日對小紅書發布為期1年網路停止解析及限制接取命令，引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，他知道劉世芳護國心切，但禁...

基層員警發文稱「從未受理小紅書詐騙案」 刑事局：不代表案件不存在

近日「Dcard」平台有員警發文表示，受理過許多詐騙案件，從未遇過有人在小紅書遭詐騙。對此，刑事局回應，詐騙集團的手法日新月異，特別是涉及跨境網路平台，如小紅書及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在。

回擊蔣萬安批雙標 劉世芳：禁小紅書是依法行政

內政部宣布禁大陸APP「小紅書」1年，台北市長蔣萬安批，民進黨別雙標，反中反到自己變成共產黨。內政部長劉世芳表示，針對不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。