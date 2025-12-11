綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，部長劉世芳與北市長蔣萬安隔空開嗆，民進黨議員何孟樺稱蔣萬安掩護詐騙集團。爭取參選港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安批何，指何孟樺認為11月財損60億，顯示政府打詐有成果，並批蔣對中央打詐努力視而不見，是「被豬油蒙了心」。

陳冠安也引用高嘉瑜日前的話問何：「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」。當全國詐損高達60億，當台南詐損單月增加32.3%，成千上萬民眾仍飽受詐騙威脅時，賴清德政府的表現，「能叫打詐有成？」

陳也舉今年2月時，詐損早就下降到60億，但接下來幾個月，詐損逐月上升到近90億，到下半年才又逐步下滑。「先升後降，叫做打詐政績？政府好棒棒？ 」

「數字會說話，孟樺說夢話，對詐騙視而不見，正是人民最痛恨的。」陳冠安說，反觀被何孟樺罵到破頭的台北市，10月份是全國查獲詐團和查扣不法所得最多的縣市，分別高達112團1052人和2.21億元。「然後蔣萬安市長被指責是協助詐騙集團、掩護詐騙集團？」

陳說，若民進黨政府一心只顧打詐，動機全無意識形態，會出現當年唐鳳說「我們網路自由，不能隨便去封一頁式廣告」，然後放任詐騙橫行？現在則說要禁社群平台就禁？這事，連高嘉瑜都重提點名批評。

陳說，當年不禁一頁式廣告，如今秒禁小紅書？打詐絕對要做，但以打詐之名行意識形態之實，對人民苦痛視而不見，這叫做被地溝油蒙了心。