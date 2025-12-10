政府封小紅書程序遭質疑 刑事局：依詐防條例「緊急處置」

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
封鎖反而導致「小紅書」的下載量暴衝到第一，愈禁愈紅，且翻牆十分容易，有禁等於沒禁。記者陳正興／攝影
封鎖反而導致「小紅書」的下載量暴衝到第一，愈禁愈紅，且翻牆十分容易，有禁等於沒禁。記者陳正興／攝影

政府對小紅書停止解析，不少立委今在立法院內政委員會提出質疑。刑事局表示，小紅書近兩年有1706件詐騙案，政府通知小紅書未獲回應，依詐欺犯罪危害防制條例「緊急處置」，為依法阻詐手段，已考量相關程序，亦符合比例原則。

刑事局表示，數發部去年9月公布「一定規模之網路廣告平台計算基準」，要求平台須同時符合遭利用為詐騙廣告之風險及每月獨立訪客數超過我國人口數5％等條件；依數產署統計，當時小紅書每月獨立訪客僅42萬人，占國內人口數約1.8％，未達5％的115萬人門檻，因此並非「一定規模業者」，不適用詐防條例第27、29、39條相關規範。

刑事局指出，小紅書仍適用詐防條例42條針對各類詐欺網站之概括性「緊急處置」規定，如涉及詐欺且具備緊急必要，經主管機關或司法警察機關認定，即可依法採取相關限制。

刑事局說，小紅書去年至上月發生1706件詐騙案，政府已通知應自行對平台不法內容進行有效管理之影響較小方式為之，如臉書、Google等平台自行有效屏蔽或下架詐欺頁面，因小紅書未回應，為避免詐欺案持續發生，保護民眾上網安全及避免詐騙持續擴散，依法通知網際網路接取服務提供者對其網域名稱採取停止解析或限制接取，確保防制作為具即時性與有效性。

依詐防條例42條，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

