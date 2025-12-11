聽新聞
禁小紅書惹議…國台辦批反民主 劉世芳：依法行政
內政部宣布禁「小紅書」一年，台北市長蔣萬安批民進黨別雙標，反中反到自己變成共產黨。內政部長劉世芳昨表示，詐欺犯罪危害防制條例第四十二條，針對不合規、不合法、不落地的科技平台，司法警察機關應該有限制接取、禁止解析的必要，內政部是依法行政。
不過，民進黨立委王世堅表示，他知道劉世芳護國心切，但禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰與詐騙的問題，相對也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。他說，如果是自己，不會驟然下決定禁掉小紅書。民進黨秘書長徐國勇表示，王世堅相關發言是在凸顯台灣的自由民主，但中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害台灣的民主。
對於我方的小紅書措施，大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，台灣民眾藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息（訊息）繭房」和對大陸的污衊抹黑「塌了房、破了功」。且臉書在台去年涉詐近六萬件，遠超小紅書涉案數量。民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，民進黨已成和老百姓作對的「民禁擋」。
對國台辦嗆綠營成「民禁擋」，徐國勇表示，中國禁了多少網路，有什麼資格來批評台灣？
此外，面對台媒追問如何看待大陸網友使用臉書等海外平台，以及大陸是否會開放臉書等平台？陳斌華除重申上述說法，僅表示「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台」，大陸也會依法嚴厲打擊詐騙等違法犯罪活動。至於海協會是否協助海基會與小紅書母公司的溝通？陳斌華則說兩會對話溝通機制早已停擺。
另就臉書、ＬＩＮＥ打詐成效，劉世芳指出，行政院打詐中心有固定跟在台落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台做不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍。劉昨也舉澳洲禁止十六歲以下兒童使用社群平台之例表示，這是全球的趨勢，不只有打詐而已。
