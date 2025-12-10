內政部封小紅書惹議 王世堅憂：犧牲台灣最引以為傲的民主自由

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
民進黨立委王世堅。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

內政部近日對小紅書發布為期1年網路停止解析及限制接取命令，引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，他知道劉世芳護國心切，但禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰的問題，也解決了部分中共詐騙的問題，相對的也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。

王世堅指出，他直到這1年多來才使用智慧型手機，對臉書、小紅書都不理解，只知道他們是平台，他認為台灣的價值就是民主自由，相信內政部深愛台灣、護國心切，但如果是自己不會驟然下決定禁掉小紅書。

王世堅說，其實中共統戰這幾十年來，對台灣一點影響都沒有，這十幾年來的民意調查，包括最新民意調查，在2300萬台灣人民心中主張統一的不到3%，而且越來越少。隨著網路平台越多，很多都來自境外甚至是中國，但台灣人民很有智慧，會分析各種平台使用的原因，不會受到夾雜統戰目的影響，台灣人民有智慧去判斷，完全不用怕。

民進黨秘書長徐國勇今天下午出席民進黨青年局活動，也被問到如何看到國台辦嗆綠營成「民禁擋」。徐國勇表示，中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，這個叫做極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？

徐國勇指出，王世堅相關發言是在凸顯台灣的自由民主，不過大家要注意，中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害台灣的民主。台灣在網路各方面還是相當自由，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題的關注，這才是重點。

小紅書 打詐 王世堅 民進黨 劉世芳 徐國勇

