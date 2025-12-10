基層員警發文稱「從未受理小紅書詐騙案」 刑事局：不代表案件不存在

快訊

內政部警政署刑事局大動作召開記者會宣布封鎖「小紅書」。(路透)
內政部警政署刑事局大動作召開記者會宣布封鎖「小紅書」。(路透)

台灣宣布封鎖小紅書1年。圖：翻攝自小紅書

近日「Dcard」平台有員警發文表示，受理過許多詐騙案件，從未遇過有人在小紅書遭詐騙。對此，刑事局回應，詐騙集團的手法日新月異，特別是涉及跨境網路平台，如小紅書及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

「Dcard」平台有員警發文表示，受理過許多詐騙案件，從未遇過有人在小紅書遭詐騙。圖：翻攝自Dcard

刑事局統計「165諮詢專線報案系統」數據顯示，今(114)年1月至11月，涉及「小紅書」平台的詐騙案件數共計有756件，分析主要態樣分別以「解除分期付款詐騙賣家」、「假網拍」及「假投資」等案件居多，詐騙手法前5名依序為假網拍283件、解除分期付款詐騙賣家196件、假投資51件、假交友投資詐財43件、色情應召詐財23件；另統計去年1月至12月，該平台涉詐案件共計950件；詐騙手法前5名依序為解除分期付款詐騙賣家477件、假網拍261件、假交友投資詐財39件、色情應召詐財36件、假投資29件。

其中於「解除分期付款詐騙賣家」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建交易平台「市集」進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平台賣場進行交易，交易期間，假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場之平台客服會以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」或其他理由，要求被害人配合後續「網路銀行轉帳」進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

刑事局指出，該局自去年8月至今年11月止，共計通報TWNIC財團法人台灣網路資訊中心執行5萬8882組詐騙網站停止解析，另有關網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」之違法事證，至今年11月止已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達1850萬元。刑事局與各地方政府警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。

刑事局將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，並結合產官學及社群力量，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。

 

本文章來自《桃園電子報》。

小紅書 打詐

