回擊蔣萬安批雙標 劉世芳：禁小紅書是依法行政

內政部宣布禁大陸APP「小紅書」1年，台北市長蔣萬安批，民進黨別雙標，反中反到自己變成共產黨。內政部長劉世芳表示，針對不合規、不合法、不落地等科技平台，應有限制接取、禁止解析必要，內政部是依法行政。另一方面，針對澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台，劉世芳說，這是全球趨勢，不只有打詐而已。

立法院內政委員會今審查朝野立委提出宗教基本法草案，劉世芳會前受訪被問及蔣萬安批民進黨雙標。劉世芳表示，針對詐欺犯罪危害防制條例42條，本來司法警察機關，會針對不合規、不合法、不落地這些科技平台，應該有限制接取、禁止解析的必要，內政部是依法行政。

至於臉書、LINE打詐成效，劉世芳指出，行政院打詐中心都有固定跟台灣落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台措施做不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓台灣可以監管社群平台。

對於澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台的法令今起生效，包括facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等全都得遵守規定，否則將面臨最高4950萬澳元重罰。劉世芳表示，今澳洲通過全世界最嚴格的社群平台的禁令，請大家多去研討那個禁令，全澳洲16以下的小孩不可以使用這樣的科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。