聽新聞
0:00 / 0:00
禁小紅書打詐 侯友宜：數發部、金管會源頭管理最重要
賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，引發熱議，台北市長蔣萬安批民進黨反共反到變共產黨。新北市長侯友宜說，打詐是一起合作，不需要牽扯到意識形態，打詐最重要在數發部、金管會的源頭管理。
侯友宜說，人民最關心的就是不要被詐騙集團騙走財產，發生以後能夠立即有效打詐，並把財產收回來，這才是人民最關心的，打詐是大家一起合作，不需要牽扯到意識形態，唯有大家努力把詐騙壓制下來，這才是人民之福。
侯友宜說，打詐過程他一直強調源頭管理，數位發展部、金管會最重要，源頭管理一定要有公開透明、一致性機制，可接受大家檢核。
侯友宜說，希望採取嚴格、一致性標準，讓詐騙集團在第一時間可以預防，「不要讓人民受到傷害，這才是我們最大的方向」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言