禁小紅書打詐 侯友宜：數發部、金管會源頭管理最重要

賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，引發熱議，台北市長蔣萬安批民進黨反共反到變共產黨。新北市長侯友宜說，打詐是一起合作，不需要牽扯到意識形態，打詐最重要在數發部、金管會的源頭管理。

侯友宜說，人民最關心的就是不要被詐騙集團騙走財產，發生以後能夠立即有效打詐，並把財產收回來，這才是人民最關心的，打詐是大家一起合作，不需要牽扯到意識形態，唯有大家努力把詐騙壓制下來，這才是人民之福。

侯友宜說，打詐過程他一直強調源頭管理，數位發展部、金管會最重要，源頭管理一定要有公開透明、一致性機制，可接受大家檢核。

侯友宜說，希望採取嚴格、一致性標準，讓詐騙集團在第一時間可以預防，「不要讓人民受到傷害，這才是我們最大的方向」。