快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

舉澳洲16歲社群禁令 劉世芳：全球趨勢、不只是打詐而已

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
內政部宣布暫封鎖中國社群平台小紅書，遭質疑其他社群平台充斥更多詐騙訊息。內政部長劉世芳今天表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台，這不只是打詐而已。記者潘俊宏／攝影
內政部宣布暫封鎖中國社群平台小紅書，遭質疑其他社群平台充斥更多詐騙訊息。內政部長劉世芳今天表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台，這不只是打詐而已。記者潘俊宏／攝影

內政部宣布暫封鎖中國社群平台小紅書1年，遭台北市長蔣萬安質疑其他社群平台充斥更多詐騙訊息，內政部長劉世芳今天表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台，這是一個全世界的趨勢，這不只是打詐而已。

劉世芳今天在重申，依據詐防條例第42條，司法警察機關是可以針對不合規、不合法、不落地平台，停止解析及限制接取，打詐中心與四大平台都有固定處理防詐措施，如果有哪一個做得不夠，可以收集更多資訊來改善，納入協調溝通的範圍，使打詐成效更好。

劉世芳隨後再跟緊追的媒體補充表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用科技社群平台，這是一個全世界的趨勢，不只是打詐而已。

打詐 社群 劉世芳

延伸閱讀

行政治理／內政部長劉世芳 老宅延壽 雙軌並進

內政部結合宮廟強化社會韌性首場基隆慶安宮登場 劉世芳宣講防災應變

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

單禁小紅書惹議 劉世芳：近日邀臉書等平台法律代理人會商防詐

相關新聞

舉澳洲16歲社群禁令 劉世芳：全球趨勢、不只是打詐而已

內政部宣布暫封鎖中國社群平台小紅書1年，遭台北市長蔣萬安質疑其他社群平台充斥更多詐騙訊息，內政部長劉世芳今天表示，大家可...

【專家之眼】綠營禁小紅書是敢戰 還是畏戰？

最近內政部突然對「小紅書」發出一年的限制令，理由是該平台「詐騙案數量攀升」，且未回覆台灣當局的資訊安全改善建議。此舉引發...

會商防詐 我將邀臉書、LINE等平台

行政院打詐中心封鎖「小紅書」惹議，台北市長蔣萬安質疑其他社群打詐成效，批賴政府假借打詐名義行政治、意識型態操作之實。內政...

單禁小紅書惹議 劉世芳：近日邀臉書等平台法律代理人會商防詐

行政院打詐中心逐步封鎖「小紅書」話題延燒，內政部長劉世芳今在基隆受訪時表示，政府是依法監管，因為不合法而且沒落地，沒有確...

影／不只打詐小紅書 劉世芳：找臉書、LINE等4平台討論

內政部長劉世芳上午到基隆慶安宮，宣講「台灣全民安全指引」。對於台北市長蔣萬安質疑內政部以打詐名義禁小紅書，卻放任其他充斥...

小紅書被封聲量單日破10萬！VPN翻牆看違法嗎？背後原因、爭議點懶人包

小紅書好用嗎？政府出手限制小紅書，個資外洩與詐騙財損是主因。本文深度分析禁令背後的法律真空，並整理支持派與反對派針對數位主權、雙標的激烈論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。