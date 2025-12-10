舉澳洲16歲社群禁令 劉世芳：全球趨勢、不只是打詐而已

內政部宣布暫封鎖中國社群平台小紅書1年，遭台北市長蔣萬安質疑其他社群平台充斥更多詐騙訊息，內政部長劉世芳今天表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台，這是一個全世界的趨勢，這不只是打詐而已。

劉世芳今天在重申，依據詐防條例第42條，司法警察機關是可以針對不合規、不合法、不落地平台，停止解析及限制接取，打詐中心與四大平台都有固定處理防詐措施，如果有哪一個做得不夠，可以收集更多資訊來改善，納入協調溝通的範圍，使打詐成效更好。

劉世芳隨後再跟緊追的媒體補充表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用科技社群平台，這是一個全世界的趨勢，不只是打詐而已。