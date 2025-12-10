快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】綠營禁小紅書是敢戰 還是畏戰？

聯合報／ 劉新圓／台北樂齡學習中心兼任講師
封鎖反而導致「小紅書」的下載量暴衝到第一，愈禁愈紅，且翻牆十分容易，有禁等於沒禁。記者陳正興／攝影
封鎖反而導致「小紅書」的下載量暴衝到第一，愈禁愈紅，且翻牆十分容易，有禁等於沒禁。記者陳正興／攝影

最近內政部突然對「小紅書」發出一年的限制令，理由是該平台「詐騙案數量攀升」，且未回覆台灣當局的資訊安全改善建議。此舉引發不少批評，其中最大的爭議，就是其他社群平台如臉書、Line的詐騙數量更多，即使回覆了安全改善建議，詐騙案數依然有增無減。一向標榜言論自由的台灣，竟然也跟共產黨一樣，玩封鎖網站那套，對民主實為一大諷刺。更離譜的是，因為封鎖，小紅書的下載量反而暴衝到第一，愈禁愈紅，而且翻牆十分容易，有禁等於沒禁。

立委黃國昌質詢教育部政務次長劉國偉，封鎖小紅書是否有政治考量？劉回答說沒有，黃又追問，如果該平台並非出自中國，是否仍會封鎖，劉卻回答說不會。網友們紛紛取笑劉次長吃了誠實豆沙包，防止詐騙只是藉口，真正的原因是害怕被中共統戰。就像國民黨主席鄭麗文所質疑的，民進黨為什麼對老百姓那麼沒有信心？

從這個觀點看，那麼對民眾最有信心的年代，並非現在，而是20世紀末到21世紀初。當時大陸中央電視台的第四套頻道，台灣觀眾透過第四台天天都看得到，尤其第一次政黨輪替時，人人都可以在第一時間知道對岸的反應。民眾們不但不害怕，反而有「知己知彼、百戰不殆」的從容。唯有洞悉敵人的想法及一舉一動，才能學會如何因應，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」。

我國兵役自去年起延長為一年，賴清德就任總統之後，屢次公開強調中華民國與「中華人民共和國」互不隸屬，最近國防部又編印了《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，寄送到每家每戶，民眾多少都嗅到了一點「備戰」的味道。假如政府真的不怕中共，要全民皆兵，勇敢地迎戰，按理更應該讓資訊全面透明化，教大家學習如何識破所謂的統戰陰謀。如今動不動就想防堵，反而顯得怯戰。

也有人分析，因為小紅書比較不涉政治，呈現了真實生活的一面，恐怕更容易潛移默化地「洗腦」，潤物細無聲地博取台灣民眾對大陸的好感。若果真如此，對眼下當權者而言，說不定比戰爭還恐怖。因為孫子兵法說的「上兵伐謀，不戰而屈人之兵」，才是最厲害的武器。可是，以防堵來蒙蔽國人的雙眼，就可以避免被滲透嗎？

不容否認的是，無論兩岸是戰是和，未來將走向統一或分治，雙方的競爭永遠存在。我們真正需要的，是提升整體的競爭力，不僅應該強化自身的人力、財力與物力，也要鍛鍊堅定的信心與意志力，勇於面對任何挑戰。所以，與其不斷地內鬥、內耗，不如壯大自己，減少被任何外在強權左右，甚至予取予求的可能。

誰說只有敵人能統戰我們，難道我們連一點「統戰」敵人的本事都沒有嗎？

詐騙 小紅書 統戰

延伸閱讀

鄭麗文與澳洲辦事處代表會面 話題觸及穩定能源供應

藍白再封殺1.25兆軍費條例 民進黨：賣台可以、保台不行？

鄭麗文遞出橄欖枝 鍾東錦鬆口接受國民黨提名競選連任苗栗縣長

賴總統改口沒台獨必要 鄭麗文：國際壓力下自己找台階

相關新聞

【專家之眼】綠營禁小紅書是敢戰 還是畏戰？

最近內政部突然對「小紅書」發出一年的限制令，理由是該平台「詐騙案數量攀升」，且未回覆台灣當局的資訊安全改善建議。此舉引發...

會商防詐 我將邀臉書、LINE等平台

行政院打詐中心封鎖「小紅書」惹議，台北市長蔣萬安質疑其他社群打詐成效，批賴政府假借打詐名義行政治、意識型態操作之實。內政...

單禁小紅書惹議 劉世芳：近日邀臉書等平台法律代理人會商防詐

行政院打詐中心逐步封鎖「小紅書」話題延燒，內政部長劉世芳今在基隆受訪時表示，政府是依法監管，因為不合法而且沒落地，沒有確...

影／不只打詐小紅書 劉世芳：找臉書、LINE等4平台討論

內政部長劉世芳上午到基隆慶安宮，宣講「台灣全民安全指引」。對於台北市長蔣萬安質疑內政部以打詐名義禁小紅書，卻放任其他充斥...

小紅書被封聲量單日破10萬！VPN翻牆看違法嗎？背後原因、爭議點懶人包

小紅書好用嗎？政府出手限制小紅書，個資外洩與詐騙財損是主因。本文深度分析禁令背後的法律真空，並整理支持派與反對派針對數位主權、雙標的激烈論戰。

禁小紅書仍阻不了詐 侯友宜籲中央從源頭管理

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持治安會報，對於政府以打詐為由禁小紅書，但詐騙仍持續上升，侯友宜表示打詐最重要是預防，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。