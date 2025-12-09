單禁小紅書惹議 劉世芳：近日邀臉書等平台法律代理人會商防詐

行政院打詐中心逐步封鎖「小紅書」話題延燒，內政部長劉世芳今在基隆受訪時表示，政府是依法監管，因為不合法而且沒落地，沒有確定的部分（小紅書），其實潛在的風險更高。打詐指揮中心也會邀請主要法律代理人開會，就外界反應的詐騙案等來做處理。

中央政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」1年，衝擊300萬名台灣用戶。劉世芳上午到基隆慶安宮宣講「台灣全民安全指引」宣導手冊時，媒體提及台北市長蔣萬安的質疑論點，詢問她對政府封鎖小紅書衍生的相關話題。

劉世芳說，她不針對個人意見來回應。就整體回應，首先對於處理小紅書，是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條，祭出1年的時間，不管是在解析或者是限流方面，都有做處理。

根據詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

劉世芳表示，內政部就是詐防條例的主管機關，並按照主管機關監理的法令基礎來做監管。有的人會質疑LINE、臉書有沒有處理？她說，「有」。這兩天打詐指揮中心就會邀請這四個主要（社群）的法律代理人，到辦公室來檢討怎樣處理外界反應及有關詐騙的案子。

劉世芳說，「事實上還是一樣」，就是有落地，有按照台灣的監管法律的話，「我們就是能夠找到他們」，然後來做進一步的處理，可以回應社會大眾對於打詐的批評跟指教。

媒體也問，「政府封鎖小紅書，會不會覺得會影響到一些微型電商或是年輕族群的支持？」劉世芳說，她一再講到，如果是一個不合法、而且沒落地、沒有確定其實潛在的風險更高，而且不用小紅書有沒有其他的替代方案，「我相信大家都知道是有的」。