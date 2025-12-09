快訊

禁小紅書仍阻不了詐 侯友宜籲中央從源頭管理

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜表示打詐最重要的是要從源頭管理。記者黃子騰／攝影
侯友宜表示打詐最重要的是要從源頭管理。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持治安會報，對於政府以打詐為由禁小紅書，但詐騙仍持續上升，侯友宜表示打詐最重要是預防，要從數發部、金管會等源頭進行阻詐才能發揮最大功能。希望中央從源頭管理，地方來做宣導，才能有效降低詐騙。

新北市警察局今天上午舉行12月份治安會報，侯友宜親臨主持並頒獎給聯防阻詐共計2692萬的銀行、農會人員及超商員工，同時也表揚新北警榮獲114年警光獎偵查犯罪類第一、預防犯罪類及改善交通第二名、第12波安居專案全國第一名等殊榮。

侯友宜表示，詐騙犯罪經過這麼多年的努力，並沒有辦法有效壓制，詐騙是全民最討厭、最需要大家共同面對的挑戰，特別感謝銀行、農會、超商的幫忙阻詐，讓損失金額有效下降兩千多萬，另外超商人員不但協助阻詐，並隨機反應通報警方當場逮捕詐欺車手，「這是很卓越的表現」，代表雖然詐團猖獗，但民間力量可以有效嚇阻。

侯友宜指出，新北市今年起掃蕩毒駕累積886件，較去年增加220%增加2倍多，成效是全國六都第一。但警方很賣力不斷臨檢盤查，擴大掃蕩範圍。另外今年11月20日毒品唾液快篩上路，配合交通盤檢跟擴大專案小組的臨檢，短短不到一個月警方就抓到145件也是六都第一，顯見毒駕很氾濫。

侯友宜強調，毒駕是預謀殺人的一種，還要加把勁，透過宣傳、預防機制，善用犯罪預防，包括治安防護網、偵查效率、社區警政守望相助落實防詐、掃毒反毒，並深植教育體系，從小灌輸反毒觀念，不要讓年輕不懂事的孩子染上毒品，需要大家一起努力。

新北市長侯友宜表揚新北警榮獲警光獎。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜表揚新北警榮獲警光獎。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒獎給阻詐有功的銀行、農會、超商人員。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒獎給阻詐有功的銀行、農會、超商人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜 詐騙 小紅書

