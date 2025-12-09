小紅書被封聲量單日破10萬！VPN翻牆看違法嗎？背後原因、爭議點懶人包

翻攝內政部

你每天是不是也習慣性地滑開手機，在小紅書上尋找資訊？無論是最新咖啡廳的探店筆記，還是像「歐洲城市免費廁所地圖」這般冷門又實用的生活指南，對許多台灣用戶來說，小紅書已成為一個包羅萬象且無所不查的內容平台。然而，這個日常卻在昨（4）日被一個驚人的消息打破：內政部宣布對中國社交平台「小紅書」採取「網際網路停止解析或限制接取」命令，隨後其網頁版即明確無法開啟，正式引爆這場延燒全台的數位風波。此事件不僅立刻登上微博熱搜，在台灣社群上同樣炸鍋；透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，截至12月5日下午5點，24小時內相關議題聲量已突破104,828筆，顯示出社會對此事件的高度關注與熱烈反應。

政府此次強力出手，主因劍指該平臺已成為詐騙溫床、且無視台灣法律管轄。然而，此舉卻引發眾多用戶的熱烈反彈：為何為了少數詐騙案，要剝奪這個「非常好用」的內容平臺？這場衝突不僅是資安問題，更是用戶體驗、法律管轄與數位主權之間的複雜交鋒。

究竟政府祭出《詐防條例》的背後，藏著哪些法律真空？而用戶口中的「生活白痴救星」，真的無可替代嗎？《網路溫度計DailyView》將為您深度解析小紅書被封鎖的完整原因，以及兩派網友的激烈看法。

小紅書兩年詐騙財損2.5億！不設法人的法律真空是關鍵

內政部此次依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定出手，暫定封鎖期間為一年。政府大動作限流的背後，有著明確的數據與法律困境：

兩年涉詐金額近2.5億 執法陷「法律真空」

根據內政部警政署與刑事局的數據，小紅書在台的涉詐情況已達高風險級別：

驚人財損：小紅書App自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損高達2億4,768萬餘元，且犯罪趨勢持續攀升。

資安疑慮：經國家安全局資安檢測，該App在15項指標中全數未合格，對國人個資安全構成實質威脅。

內政部強調，由於無法依法調取偵辦所需的必要資料，執法機關在偵辦案件時面臨重大阻礙，使該平台形成實質上的「法律真空」。若公權力對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更形同公權力的棄守。

公文「已讀不回」 小紅書因無台灣法人致權責難追

在中華民國境內，所有網路社交平台或App，皆須接受本地法律管轄。包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平台，均已配合我國法令設立法律代表人，並恪遵法律義務，展現打擊詐欺的立場。然而，內政部曾於2025年10月14日透過海基會，函請小紅書母公司提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。小紅書之所以能對台灣公文不予理會、甚至無視詐騙案件偵辦，關鍵在於其在台灣沒有設立法律代表人。這種缺乏法律代表人的情況，使其得以自外於我國法制之外，迴避中華民國法律管轄，導致台灣政府無法透過正常司法或行政手段追究其責任，或要求平台履行義務。

總而言之，是在窮盡所有溝通管道仍無果後，政府因平台形成了實質的「法律真空」，才必須動用《詐欺犯罪危害防制條例》，採取網路「限制接取」這一強制手段。

小紅書為何難以割捨？「生活型態搜尋引擎」的驚人黏著力

小紅書在台灣用戶數已突破300萬，對於許多使用者而言，它早已超越單純的社群平台，成為一個專屬的「生活型態搜尋引擎」，甚至在日常中取代了許多傳統工具。這個生態的核心價值，在於其海量的用戶原創內容與演算法的精準推薦，為用戶帶來了極高的實用性與依賴性。無論用戶是想找最新美妝品的實測、穿搭靈感、餐廳或旅遊攻略，甚至細緻到求學或職涯規劃的建議，都能在此找到豐富且極度貼合個人需求的資訊。

許多網友分享了他們難以割捨小紅書的經歷，展現了其在實務上的應用深度：「它讓一個生活白痴變成全能留學生，紗窗馬桶什麼的都自己修，我在外能活下來完全是靠它」、「在國外留學，小紅書真的無論是美食／旅遊／醫藥推薦／時事方面都超實用」、「我要瘋掉，有小紅書我才敢在東京一個人自在迷路」、「去挪威自助，車班要怎麼接，臨時交通有什麼狀況，小紅書都有人即時會更新一些資訊」。

值得注意的是，有網友揭露，小紅書母公司在台灣幾乎沒有投入行銷資源，台灣這300萬用戶數，純粹是被其內容魅力和演算法精準推薦所「自發性吸引」。這種現象也反映了業者的商業決策邏輯：中國市場龐大且獲利豐厚，自然不願意為台灣市場的極低獲利，而自找麻煩在台設立法人、接受監管，並承擔提供用戶資料的法律責任。

戰火延燒！社群平台禁令下的「便利性」與「法律責任」兩極權衡

面對政府的限制措施，社群平台上的討論迅速走向兩極，核心爭議聚焦在「使用者便利性」與「平台法律責任」之間的權衡與衝突。

反對者：質疑選擇性執法與替代性不足

反對小紅書禁令的一方，多數質疑此舉為選擇性執法，且非治本之道。他們引用165打詐儀錶板數據反駁，指出小紅書兩年內的涉詐金額（近2.5億元）遠低於台灣單日平均詐騙金額（4億元）。更關鍵的是，Meta旗下的Facebook、Instagram等平台，儘管已設立法律代表人並配合法令，詐騙案件仍層出不窮，卻未遭「限制接取」。此一落差，使擁護者質疑政府目的究竟是為了懲罰平台「不配合」的態度，抑或是真正有效地根治詐騙源頭，引起質疑聲浪：「臉書配合結果還是詐騙最多」、「小紅書都沒有在台灣經營怎麽配合」、「所以臉書配合了之後是有打出什麼東西嗎？」

此外，使用者也直言，小紅書在「種草」精準度和豐富中文內容社群上的優勢，在台灣現有平台中缺乏替代品。許多人認為，為了解決少數詐騙案件而犧牲數百萬用戶的日常便利性，實屬「因噎廢食」，並引發對於未來網路自由的擔憂，「搞得跟對岸一樣要翻牆」、「今天會封小紅書，明天會封什麼？後天又會封什麼」。

支持者：國安優先與「平台責任」的堅持

支持者則強力反擊，強調問題本質不在於「內容」，而在於平台「不守法、不配合」的態度。他們認為，政府在所有行政與司法手段無效後，才動用《詐防條例》的「限期改善」，是必要的職責體現。不論內容提供的便利性再高，都不應成為漠視資安與法律責任的理由，「小紅書愛撈資料又不承擔平台的責任，被鎖也是咎由自取」、「每個平台本來就會有詐騙，是否願意配合政府調查很重要」。有網友也直接點出核心：「其實小紅書提供資料就解決了啊，怎麼怪政府封禁」，將責任歸結於平台方的不作為。

延伸閱讀：小紅書、抖音別再用！國安局揭中製App個資風險 韓國追星App也陷爭議？

本土複製探討：「內容外部性」的難以跨越

在限制爭議下，有部分網友提問「台灣是否能推出自己的『小紅書』？」但多數意見傾向「難以實現」。網友普遍認為，小紅書的真正價值並非APP本身，而是基於14億人口基數所形成的超大型用戶生成內容生態。這種豐富的內容庫和「網路外部性」是台灣難以複製的事實，「台灣基數太少，任何東西都達不了規模經濟」「重點就是人數、廣告商、金流」，這些台灣都沒有」、「做 APP 不難，難的是有一堆優秀的華語創作者願意在上面分享內容」。然而，仍有少數網友抱持樂觀態度，期待未來有台灣開發者能做出類似的優質平台，滿足本土用戶需求，並提升資訊安全感，「沒想到可以在這裡看到蕃薯藤文藝復興」、「超希望台灣可以多有一點自己的東西」、「台灣人如果有自己開發的平台，分享出來比較安心」。

資安、個資與數位主權的挑戰 政府對境外平台管理權的強硬表態

這次對小紅書祭出的「停止解析、限制接取」命令，標誌著台灣政府在資安、個資外流及數位主權議題上，對境外互聯網平台展現出的一次強硬管理權宣示。此舉不僅針對特定平台，更揭示了網路社交平台在國家安全層面的重大挑戰。

保留App可以嗎？用VPN翻牆看可以嗎？

針對社群上流傳的「翻牆使用」方式以及用戶關心的權益問題，內政部與刑事局雖明確劃清了法律界線，但同時發出了強烈的資安警鐘：

保留App不會被罰：由於政府限制的是「接取」，而非「安裝」，用戶保留App不會被處罰。然而，官方強烈呼籲民眾立即停用、卸載，以徹底避免個資可能被持續收集及暴露的風險。

使用VPN不取締：對於社群上分享的「翻牆」方式，利用VPN或更改DNS繼續使用的個人行為，政府不會直接規範或取締。但當局鄭重提醒：一旦使用VPN，即代表網路行為已完全脫離台灣網路保護範圍，資安風險將飆升至極高水平，連線穩定度也將持續下降，使用者必須自行承擔一切後果。

政府強調，未來將持續要求國內外網路平台及App業者強化法遵措施，具體改善服務品質，旨在從根本上保障國人的數位環境安全。

