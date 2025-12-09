隔空再嗆！蔣萬安重砲批劉世芳「硬凹」1句話點中央雙重標準

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。（記者余承翰／攝影。報系資料照）
台北市長蔣萬安。（記者余承翰／攝影。報系資料照）

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，部長劉世芳與北市長蔣萬安隔空開嗆。對於蔣批中央「反中反到自己變共產黨」，劉世芳回嗆台灣沒有共產黨，並批蔣「反對警政署打擊犯罪？」蔣今天再度反擊，表示劉世芳硬凹說今天其他社群平台在台有據點，可追回金流，但「今天你的打詐成效如何？」

蔣萬安再度重批，民進黨不要雙重標準，不要假借打詐名義，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

另外，對於劉世芳今天要進行「小橘書」（新版台灣全民安全指引）手冊宣講，還要一次辦16場，蔣萬安則沒有回應。

蔣萬安今天市政會議前被媒體堵訪，對於劉世芳說台灣沒有共產黨，指蔣萬安反對打擊詐騙？蔣萬安今天再度重批，民進黨就是假借打詐名義，實際上操縱意識型態，沒有人會反對打詐，「打擊詐騙如果真的有決心好好做，我們都全力支持」。

蔣萬安說，不過內政部封小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的其他社群平台，不管臉書或Line，「到底你做了什麼？」蔣還直指劉世芳，「你硬凹說，今天其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，但今天你的打詐成效如何？」蔣重批民進黨不要雙重標準，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

